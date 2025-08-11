Coco Gauff deed een opmerkelijke onthulling nadat ze in twee sets van de Chinese Xinyu Wang won (6-3, 6-2) tijdens de Cincinnati Open. In een persconferentie na de wedstrijd vertelde ze dat ze verslaafd is aan het Reality-programma Love Island. Haar verslaving zou zelfs de reden zijn dat ze X (voorheen Twitter) van haar telefoon heeft verwijderd.

De 21-jarige Amerikaanse, die momenteel tweede staat op de wereldranglijst, had zondag weinig moeite met haar Chinese tegenstander. Met haar winst plaatste ze zich voor de derde ronde van het toernooi. Daar neemt ze het op tegen de vier jaar oudere Dayana Yastremska, de nummer 31 op de wereldranglijst van de WTA.

'Moest Twitter verwijderen...'

Na de wedstrijd onthulde Gauff haar obsessie voor de wereldwijd populaire realityshow Love Island: "Ik moest Twitter vorige week verwijderen omdat ik te veel bezig was met Love Island. Alle drama van Love Island verscheen in mijn tijdlijn. Ik realiseerde me dat ik te verslaafd raakte, dus nu heb ik Twitter niet meer op mijn telefoon."

"Ik begon het programma vorig seizoen leuk te vinden", ging ze verder. "Dit seizoen kon ik vanaf het begin kijken. Ik was echt verslaafd, vooral rond Roland Garros. Het was het eerste wat ik deed als ik in Europa rond zes uur in de ochtend wakker werd. Ik kon mijn telefoon niet gebruiken omdat ik geen spoilers wilde."

Kijkfeestje

De toptennisster organiseerde zelfs een kijkfeestje voor de serie: "Ik zit in twee Love Island-groepen. Ik heb zelf een kijkfeestje georganiseerd. Het was een ongezonde obsessie. Ik dacht erover om, als ik tijd had gehad, een soort Love Island-spel met mijn vrienden te doen waarbij we ons moesten verkleden en koppelen. Ik had alles gepland, maar ik had er geen tijd voor tussen Wimbledon en nu. Misschien volgend seizoen."

Zelf meedoen?

"Als ik single was geweest, dan wel", antwoordde de tennisster toen haar gevraagd werd of ze zelf aan het programma mee zou doen. "k heb tegen mijn vrienden gezegd dat ik graag mee zou willen doen. Ze zouden me natuurlijk nooit in de show opnemen, maar ja, als ik geen tennisster zou zijn, zou ik het doen. Het lijkt me zo leuk om op vakantie te zijn in Fiji (de plek waar het tv-programma wordt opgenomen, red.)"