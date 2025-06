Jannik Sinner looft 'charismatische' Carlos Alcaraz: 'Dat soort tennissers heeft de sport nodig'

De nummer één van de wereld, Jannik Sinner, stelt dat tennis rivaliteiten nodig heeft zoals die tussen hem en Carlos Alcaraz. De twee succesvolste jonge tennissers staan zondag tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Sinner jaagt op zijn vierde Grand Slam-titel, Alcaraz op zijn vijfde. Geen van beiden heeft ooit een Grand Slam-finale verloren.

In de halve finales won Alcaraz van Lorenzo Musetti nadat de Italiaan zich begin vierde set moest terugtrekken. Sinner maakte een einde aan de droom van de 38-jarige Novak Djokovic, die op jacht was naar een recordbrekende 25e Grand Slam-titel, door in drie sets te winnen.

'Ik hoop dat het niet waar is!': toptennisser Jannik Sinner schrikt van onthulling Novak Djokovic Toptennisser Jannik Sinner vocht vrijdagavond een heerlijk duel uit met Novak Djokovic, in de halve finale van Roland Garros. De nummer één van de wereld won in drie sets, maar had daar wel meer dan drie uur voor nodig. Na afloop van de partij schrok hij van woorden die zijn tegenstander even daarvoor sprak.

Grote Vier

"Het duurt nog wel even voor er vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen ons en de Grote Vier", zei Sinner na zijn zege op Djokovic, doelend op de successen van de vorige generatie.Djokovic is het laatste actieve lid van de Grote Vier, bestaande uit hemzelf, Roger Federer, Rafael Nadal en Andy Murray, die samen goed waren voor 69 Grand Slam-titels in de afgelopen twee decennia.

"Vanuit mijn perspectief is Alcaraz een speler die mij beter maakt. Hij drijft me tot het uiterste. Elke keer dat ik tegen hem speel, probeer ik te verbeteren wat er de vorige keer ontbrak. Ik geloof dat tennis, net als elke andere sport, zulke rivaliteiten nodig heeft. Dit heeft de potentie om er een te worden, maar er komen nog meer geweldige spelers aan. Je weet nooit of een van hen zich bij onze groep zal voegen, of dat een van ons eruit zal vallen", voegde de Italiaan eraan toe.

'Gelukkige' toptennisser Jannik Sinner geniet van finaleplaats Roland Garros: 'Ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben' Jannik Sinner won vrijdag in de halve finale van Roland Garros van Novak Djokovic. Hij staat zondag in de eindstrijd in Parijs tegen de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz. De nummer één van de wereld verwacht een lastige partij.

Head to head

De 22-jarige Alcaraz en de 23-jarige Sinner hebben twaalf keer tegen elkaar gespeeld - elf keer op ATP-niveau en een keer op Challenger-niveau. De Spanjaard leidt met 8-4 en won hun laatste vier ontmoetingen.

"Ik denk dat Carlos een speler is met uitstraling, met charisma. Als hij de baan opstapt, voel je zijn aanwezigheid meteen. Uiteindelijk heeft tennis dat nodig. Hoe meer van dit soort spelers, hoe beter. Want zulke tennissers brengen onze sport dichter bij de mensen en zorgen ervoor dat ze meer tennis kijken", legde Sinner uit.