Jannik Sinner boekte een zeer moeizame overwinning in zijn wedstrijd tegen de Tsjech Tomas Machac op het Masters-toernooi van Monte Carlo: 6-1, 6-7 (3), 6-3. Daardoor is er een einde gekomen aan een zeer indrukwekkend recordreeks van de Italiaanse toptennisser.

Voor Jannik Sinner is het spelen op gravel altijd lastig. De Italiaan won vrijwel alles wat er te winnen valt in het mondiale tennis, behalve grote titels op de gravelbaan. Hij won op deze ondergrond alleen in augustus 2022 het ATP-toernooi van Umag, in Kroatië. Bovendien is Roland Garros, dat gespeeld wordt op gravel, de enige Grand Slam die hij nog niet op zijn palmares heeft.

Eerste grote graveltitel?

Maar Sinner ligt met het bereiken van de laatste acht in Monaco nog steeds op koers om dan eindelijk zijn eerste grote graveltoernooi te winnen. De Italiaanse nummer 2 van de wereldranglijst versloeg de Tsjech Tomas Machac in drie sets: 6-1 6-7 (3) 6-3. Sinner staat in de kwartfinales van de Monte Carlo Masters tegenover de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Moeizame wedstrijd

Sinner begon als de ongenaakbare winnaar van de toptoernooien in Indian Wells en Miami - de Sunshine Double - aan het gravelseizoen in Monaco. Sinner won in zijn eerste partij in het vorstendom eenvoudig van de Fransman Ugo Humbert. Hij had meer moeite tegen Machac. Sinner won de eerste set overtuigend, maar in de tweede set had hij het erg lastig met de Tsjech.

Machac, de nummer 53 van de wereldranglijst, liep namelijk snel uit tot 5-2 voor. Dat je dan alsnog niet zeker bent van setwinst tegen een wereldtopper als Sinner werd bijna onderstreept. De tennisser uit Südtirol kwam terug tot 5-5 en 6-6, maar dolf vervolgens het onderspit in de tie-break. In de laatste set was hij weer dominant. Maar door die verloren tweede set is er een eind gekomen aan een zeer indrukwekkende reeks van de nummer twee van de wereld.

Indrukwekkend record

De Italiaanse toptennisser had namelijk tot dat moment maar liefst 37 sets op rij gewonnen op de Masters-toernooien, die 1000 punten waard zijn en het belangrijkst zijn na de vier Grand Slams. Het was al lange tijd een recordbrekende reeks, daar het record daarvoor stond op 'slechts' 24 sets van Novak Djokovic in 2016. Sinner verloor geen enkele set meer sinds het Masters-toernooi in Parijs van vorig jaar. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime, de nummer zeven van de mondiale ranglijst.