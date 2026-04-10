Het masterstoernooi van Monte Carlo nadert zijn ontknoping. Vrijdag plaatsten zowel Jannik Sinner als Carlos Alcaraz zich overtuigend voor de halve finales. En als beide toppers ook zaterdag winnen staat zondag de eerste onderlinge ontmoeting van 2026 op het programma.

Sinner boekte in zijn kwartfinale tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime zijn twintigste zege op rij op Masters-niveau. De Italiaanse nummer 2 van de wereld won met 6-3, 6-4 en treedt daarmee in de voetsporen van de zogenoemde 'Big Three': Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal. Alleen dat illustere drietal wist ook zo lang ongeslagen te blijven op het niveau onder de Grand Slams. Hij had in beide sets genoeg aan een break en stond op eigen service slechts één breakpunt toe. Na anderhalf uur benutte hij zijn eerste matchpoint.

De 24-jarige Italiaan won afgelopen maand de Masters-toernooien van Indian Wells en Miami, de zogeheten 'Sunshine Double', en schreef eind vorig jaar ook het Masters-toernooi van Parijs op zijn naam. De laatste nederlaag van Sinner op Masters-niveau dateert van oktober vorig jaar, toen hij in Shanghai opgaf tegen Tallon Griekspoor. In Monte Carlo is hij op jacht naar zijn eerste titel op een groot graveltoernooi.

Carlos Alcaraz biedt excuses aan

Mocht Sinner de finale bereiken, wacht hem daar mogelijk een confrontatie met Alcaraz. De Spaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld was minstens zo dominant in zijn kwartfinale. Alcaraz won met 6-3, 6-0 van de Kazach Aleksandrr Boeblik en boekte daarmee zijn zestiende achtereenvolgende overwinning op gravel én zijn 300e overwinning op tourniveau. Tot 3-3 ging het nog gelijk op, maar daarna won Alcaraz tien games op rij.

Na afloop bood hij zijn excuses aan bij zijn tegenstander. "Sorry man", zei hij bij het net na zijn overwinning. Bublik reageerde sportief: "Het is oké, veel succes." De Kazach, die de voorkeur geeft aan gras en op gravel minder in zijn element is, verklaarde de eenzijdige partij overigens zelf: "We speelden onder de slechtst denkbare omstandigheden."

In de halve finales treft Sinner de Duitser Alexander Zverev, die het Braziliaanse wonderkind João Fonseca in drie sets versloeg: 7-5, 6-7 (3), 6-3. Zverev verloor vorige maand nog in de halve finales van Sinner op zowel Indian Wells als Miami en zal dus revanche willen. Aan de andere kant van het schema neemt Alcaraz het op tegen de winnaar van het duel tussen de Australiër Alex de Minaur en de Monegask Valentin Vacherot.

De laatste keer dat Sinner en Alcaraz tegenover elkaar stonden was in de finale van de ATP Finals eind vorig jaar, die Sinner na twee spannende sets won. Monte Carlo kan dit weekend het decor woorden van de volgende tennisklassieker tussen de twee grootheden dit tennistijdperk.