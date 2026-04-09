Carlos Alcaraz heeft, in navolging van zijn eeuwige rivaal Jannik Sinner, ook zijn tweede partij op het gravel van Monte Carlo gewonnen. In een spannend, maar af en toe zeer slordig, duel was de Spaanse nummer één van de wereld sterker dan zijn Argentijnse opponent Tomas Martin Etcheverry: 6-1, 4-6, 6-3.

Voor Carlos Alcaraz staat er veel op het spel tijdens het iconische graveltoernooi aan de Monegaskische kust. De Spanjaard is immer titelverdediger en raakt dus 1000 punten kwijt na het toernooi. En dat terwijl zijn eeuwige rivaal én achtervolger Jannik Sinner nul punten verdedigt, aangezien hij door een dopinschorsing niet in actie kwam rond deze tijd vorig jaar. Alcaraz lijkt zijn nummer één-positie dan ook ergens de komende weken kwijt te raken.

Moeizame partij

Na zijn eenvoudige overwinning twee dagen geleden tegen de - eveneens - Argentijnse Sebastian Baez, werkte Alcaraz met veel vertrouwen toe naar zijn tweede partij. In de eerste set was de wereldtopper heer en meester op zijn favoriete ondergrond. Etcheverry had helemaal niks in te brengen, waanra Alcaraz met speels gemak set een naar zich toetrok: 6-1.

Maar in de tweede set ging het aanzienlijk minder bij de tennisser uit Murcia, die maar liefst 23 onnodige fouten maakte, terwijl Etcheverry juist beter in vorm kwam. De nummer dertig van de wereld kwam met twee snelle breaks, en liep al snel uit. Daardoor kon hij de tweede set naar zich toetrekken met 6-4. Alles zou dus aankomen op de beslissende derde set.

Beslissende set

En in de allesbeslissende set liet Alcaraz maar weer eens zien waarom hij de beste tennisser van de wereld is. Hij plaatste een vroege break en won vervolgens telkens zijn eigen set, al ging het wederom moeizaam met de Spanjaard. Daardoor trok hij set drie met 6-3 naar zich toe en boekte zodoende een moeizame overwinning. Hij stuit nu op Aleksandr Boeblik uit Kazachstan. "Als je op dit niveau kansen laat liggen, moet je later weer sterker terugkomen", zei hij na afloop.

Alcaraz is desalniettemin behoorlijk in zijn nopjes met het begin van het gravelseizoen. Het is immers zijn favoriete ondergrond, net als dat van zijn illustere landgenoot en voorganger Rafael Nadal. De nummer één van de wereld hoopt zo veel mogelijk vertrouwen te tanken richting Roland Garros, de volgende Grand Slam op het programma.