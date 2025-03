Jesper de Jong wint na twee dagen regen eindelijk eerste ronde Murcia Open

Tennisser Jesper de Jong is eindelijk in actie gekomen op het Challenger-toernooi Murcia Open. Nadat zijn openingspartij tegen de Italiaan Andrea Pellegrino twee dagen werd uitgesteld, heeft de Nederlander zich van zijn beste kant laten zien.

De Jong had aan twee sets genoeg om te winnen van Pellegrino. Het werd 6-3, 6-3 in Murcia, waar het eindelijk niet meer regende. De nummer 105 van de wereld had veel last van het weer, waardoor hij niet kon spelen of trainen.

Verveling

De verveling sloeg toe, vertelde hij eerder aan Sportnieuws.nl. "Dit soort dagen zijn niet lekker", zei hij. Maar gelukkig is zijn vriendin, schaatsster Pien Hersman, ook in de Spaanse stad.

"Zij zorgt voor de dagbesteding", waardeert hij haar aanwezigheid. "Maar zonder dollen, het is zoveel leuker om mensen om je heen te hebben tijdens dit soort dagen. Ik zit ook vaak zat alleen."

De 24-jarige heeft veel aan zijn vriendin. "Wedstrijden worden telkens verschoven, ook op de dag zelf nog. Gelukkig ben ik niet in m'n eentje nu. Ik kom nu net ook van de club, waar we lekker spelletjes hebben gespeeld. Dan is het veel fijner dan alleen, nu heb ik ook iemand om tegenaan te praten."

Vanaf donderdag zit De Jong wel weer alleen in Murcia. Dan vliegt Hersman weer terug naar Nederland. Ze heeft haar vriend dus nog wel kunnen steunen in de eerste ronde.

Volgende ronde

De achtste finales en de eerste kwartfinales worden op donderdag gespeeld. De tegenstander van De Jong is nog niet bekend.