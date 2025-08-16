Mats Rosenkranz, speler van de Duitse Tennisbond (DTB), is gediskwalificeerd voor een Challengertoernooi in Chersonissos. De Duitser kwam letterlijk en figuurlijk van een koude douche thuis.

De 26-jarige tennisser had de eerste set met 7-5 gewonnen in de achtste finale tegen de Italiaan Pietro Fellin (26). De nummer 358 van de wereld besloot vervolgens om de pauze te gebruiken voor een snelle douchebeurt, vanwege de hoge buitentemperatuur van 35 graden, zo meldt Tennis Magazine.

Verboden

Echter overtrad de Duitser hiermee de regels. Volgens de ATP-regels is douchen tijdens een wedstrijd niet toegestaan. Dat heeft te maken met de antidopingregels. Rosenkranz had alleen naar het toilet mogen gaan of zich mogen omkleden in de pauze. De toiletpauze mag daarbij niet langer dan drie minuten duren.

'Hij zei dat hij me dat had verteld...'

Toen de tennisser weer arriveerde op het bloedhete tennisveld in Chersonissos, werd hij door de umpire gediskwalificeerd voor het Challengertoernooi. "Ik wist niet dat ik niet mocht douchen", verklaarde de Duitser. "Ik heb maar tien seconden gedoucht. Hij zei dat hij me dat had verteld, maar dat is niet zo. Ik kende de regel niet."

Niet de eerste keer

De Duitser is niet de eerste tennisser die om deze bizarre reden is gekwalificeerd. In 2022 werd Nicolas Moreno De Alboran (Verenigde Staten) gediskwalificeerd vanwege het douchen tijdens een wedstrijd. Op X verscheen een video waarop te zien is hoe de Duitser gekwalificeerd werd.

Mats Rosenkranz got disqualified for going to the toilet to take a shower after winning set 1 against Pietro Orlando Fellin.



He said he didn’t know it wasn’t allowed.



Umpire called supervisor and they decided it was a code violation.



Fellin advances to the quarterfinal.



🎥:… pic.twitter.com/l7dZnXXqsi — edgeAI (@edgeAIapp) August 13, 2025

"Mats Rosenkranz werd gediskwalificeerd omdat hij naar het toilet ging om te douchen nadat hij set 1 had gewonnen van Pietro Orlando Fellin", valt er te lezen bij de video. "Hij zei dat hij niet wist dat dit niet was toegestaan. De scheidsrechter belde de supervisor en zij oordeelden dat het een overtreding van de spelregels was. Fellin gaat door naar de kwartfinale."