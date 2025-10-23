Steeds meer tennissers spreken zich uit over de mentale druk binnen hun sport. Tenniscoach en voormalig toptennisser Paul Haarhuis is niet verbaasd door deze ontwikkeling. “Je bent geen voetballer die voor vier jaar een contract tekent; je bent een zzp’er die elke week opnieuw zijn boterham moet verdienen”, vertelt hij in gesprek met deze site.

Haarhuis denkt dat de aard van de sport zorgt voor de mentale druk die veel tennissers ervaren. “Tennis is een mentaal spelletje. Dat is het altijd al geweest,” stelt hij. Volgens de voormalig toptennisser speelt die druk vooral omdat tennissers zichzelf hoge eisen opleggen en kan de organisatie daar weinig aan veranderen.

'Dan sla je een hele andere bal'

“Die druk geldt voor iedereen, niet alleen voor Alexander Zverev of Emma Raducanu”, vervolgt Haarhuis. “Op het moment dat je voor het eerst in de buurt van de top honderd komt, ga je tellen hoeveel wedstrijden en rondes je moet winnen om daarin te komen. Dan sla je een hele andere bal dan wanneer je daar niet mee bezig bent.”

“Hetzelfde geldt wanneer je voor het eerst in een Grand Slam staat”, gaat Haarhuis verder. “In de eerste ronde sla je geen pepernoot, want die is veel belangrijker dan de eerste ronde van een challenger voor je gevoel. Of dan komen ze voor het eerst in de laatste ronde van een kwalificatie van een Grand Slam. Dan denk je: ‘Oh ik kan voor het eerst in een hoofdtoernooi komen.’ Daar hebben ze allemaal gewoon moeite mee.”

Zzp'er

“Zo blijft er elke keer voor iedereen druk om te presteren”, oordeelt de tenniscoach. “Die druk leg je jezelf op, omdat je een topsporter bent en meer wil. Je denkt: ‘daar zit meer in.’ En dan moet je het jaar daarop weer je punten verdedigen. Je bent geen voetballer die voor vier jaar een contract tekent; je bent een zzp’er die elke week opnieuw zijn boterham moet verdienen.”

Niet alle tennissers die zich uitlaten over hun mentale gezondheid spreken over druk om te presteren. Zo gaf Alexander Zverev na zijn uitschakeling op Wimbledon aan zich erg alleen te voelen. “Dat komt omdat hij niet lekker in zijn vel zit door dingen die gebeuren, vooral in zijn tennisleven, waar hij moeite mee heeft”, concludeert Haarhuis.

'Dan kun je alsnog dat gevoel hebben'

“Hij heeft ook meerdere keren aangegeven dat hij aanvankelijk had verwacht dat hij inmiddels wel een aantal Grand Slams zou hebben gewonnen”, gaat Haarhuis verder. “Als je dat dan niet doet - zo’n Grand Slam winnen - terwijl de verwachtingen van jou en de mensen om je heen waren dat je dat wel zou doen, dan is het aan jou om te bepalen hoe je daarmee omgaat.”

“Als je voor je gevoel je carrière mislukt is omdat je geen Grand Slam hebt gewonnen, kan ik me voorstellen dat dat heel zwaar weegt. Iedereen kan dan tegen je zeggen: ‘Kijk eens wat voor een mooie carrière je hebt gehad: nummer twee van de wereld geweest, de Masters gewonnen, tientallen ATP-toernooien gewonnen, olympisch kampioen geweest’, of wat dan ook. Maar als jij had verwacht dat je een Grand Slam zou winnen, kun je alsnog het gevoel hebben dat je carrière mislukt is”, aldus de voormalig toptennisser.