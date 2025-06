Met dit bedrag per dag moeten toptennissers overnachtingen en eten regelen op Roland Garros

Roland Garros is één van de vier Grand Slams van het jaar en betaalt dus flink prijzengeld uit aan de deelnemende tennissers. Maar daar bovenop krijgen alle toppers ook nog een bedrag per dag voor overnachtingen en eten. Een probleem: dat bedrag krijgen tennissers voor zichzelf én voor hun coaches en staf. Hier moeten ze het mee doen.

Inmiddels zit het toernooi in Parijs er bijna op. De halve finales en finales in het enkelspel bij de mannen en vrouwen is wat nog tussen de beker en de winnaar instaat. De afgelopen drie weken stond de tenniswereld in de Franse hoofdstad in de schijnwerpers. Alle pracht en paal heeft ook een flink prijskaartje. De Telegraaf onthult op basis van Belgische bronnen op Roland Garros wat de organisatie de toptennissers geeft om te leven in het peperdure Parijs.

340 euro per dag

Vanaf de openingsdag van het graveltoernooi (zondag 25 mei) tot twee dagen na de uitschakeling krijgt een tennisser 340 euro per dag. Daarmee mogen ze zelf op zoek naar een hotel, AirBnB of andere manier om te slapen. Roland Garros werkt samen met officiële hotels, maar spelers mogen ook gewoon zelf kiezen. "Je kunt naar elk hotel gaan", zegt voormalig Belgisch toptennisser Steve Darcis uit. "Wil je een suite van 5.000 euro, dan kan dat, maar je betaalt zelf. Je doet wat je wilt."

'Parijs is duur'

Wie denkt dat dat veel geld is, komt ook ietwat bedrogen uit. Voor die 340 euro moet namelijk niet alleen de tennisser zelf een slaapplek vinden, maar ook zijn trainer en andere begeleiders. Of die moeten het allemaal zelf betalen. "Parijs is duur – net als andere grote steden – je moet goed zoeken. Met ervaring onthoud je de goede adressen.” Het blijft op Roland Garros niet bij die 340 per dag, want spelers krijgen ook nog eens 170 euro per dag voor eten en drinken.

Bord pasta van 30 euro

Maar ook dat geld moet gedeeld worden met de entourage én is niet overdraagbaar naar de volgende dag. "Met 170 euro kom je niet ver om een hele staf te voeden", zegt een manager van een speler tegen de krant. "Voor een bord pasta betaal je al snel 30 euro." Een meevallertje: spelers en staf kunnen wel gebruik maken van gratis shuttles tussen de verblijfplaats (mits het redelijk in de buurt ligt), de trainingslocaties en de speelbanen.

