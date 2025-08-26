Toptennisster Aryna Sabalenka krijgt jaarlijks een hoop prijzengeld op haar bankrekening gestort dankzij haar prestaties op grote toernooien. Toch pleit ze voor een verandering in de verdeling van de inkomstern. Ze gelooft dat veel spelers meer zouden moeten verdienen.

Volgens de Belarussische moet de WTA een voorbeeld nemen aan andere sporten en rekening houden met de waarde van tennissers. De deelname van grote namen aan toernooien, zowel bij mannen als vrouwen, levert de WTA en ATP veel geld op. Maar de atleten krijgen daar slechts 20 procent van.

In andere sportcompetities, zoals de NBA, NHL en MLB verdienen de spelers zo'n 50 procent van de inkomsten. Een groot verschil dus met de tennissers, die soms niet eens hun kosten met betrekking tot reizen, coaching en materiaal kunnen dekken. De toppers kunnen dat gat vaak opvullen met lucaratieve sponsordeals, maar dat is niet voor iedereen mogelijk.

'Lachwekkend'

Daarom pleit Sabalenka voor verandering. "Ik denk dat we meer verdienen", aldus de nummer één van de wereld. "Als je ons percentage vergelijkt met andere sporten is dat lachwekkend. Ik denk dat we het bedrag moeten verhogen."

De 27-jarige Sabalenka heeft het zelf wel goed voor elkaar. Ze stond op plek vijf in de lijst van bestbetaalde tennissers in 2025 van Forbes. Ze verdiende afgelopen jaar 12 miljoen dollar aan prijzengeld en nog eens 15 miljoen aan sponsordeals. De bestbetaalde speler is Carlos Alcaraz. Hij kreeg 13 miljoen dollar aan prijzengeld en verdiende naast de baan nog eens 35 miljoen dollar.

Sabalenka hecht waarde aan haar partnerships en werkt vooral samen met bedrijven die passen bij haar denkwijze op de baan: het beste uit jezelf halen. "Alle merken zijn heel professioneel. Daar voel ik me verbonden mee."De tennisster werkt onder andere samen met Nike, Wilson, Dobel Tequila en Oakberry.

US Open

De tennisster won zondag de eerste ronde van de US Open. Ze versloeg Rebeka Masarova in twee sets: 7-5, 6-1. Sabalenka won tot nu toe drie Grand Slams in haar carrière. Naast de US Open van vorig jaar schreef zij ook tweemaal de Australian Open op haar naam, in 2023 en 2024.

