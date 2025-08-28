Suzan Lamens heeft ondanks een indrukwekkend optreden net niet voor een stunt kunnen zorgen in de tweede ronde van de US Open. De Nederlandse snoepte titelfavoriete Iga Swiatek verrassend een set af en mocht even dromen van een sensationele zege, maar moest toch haar meerdere erkennen in de nummer 2 van de wereld: 1-6, 6-4, 4-6.

Lamens debuteerde dit jaar in New York en na haar zege in de eerste ronde mocht ze het op het iconische Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld, opnemen tegen Swiatek. Dat beloofde niet alleen de mooiste, maar ook de zwaarste partij uit de loopbaan van de Nederlandse te worden. Ze trof tenslotte nooit eerder een speelster uit de top-5 van de wereldranglijst en Swiatek is de nummer 2. De Poolse is ook nog eens in supervorm, want ze won vorige maand Wimbledon en pakte onlangs ook de titel in Cincinnati.

Moeizame start

Dat Swiatek van een ander niveau is dan de meeste andere tennissters merkte Lamens ook direct. De zesvoudig grandslamkampioene wist vanaf het eerste moment de lijnen te vinden en liep razendsnel uit naar een 3-0 voorsprong.

Ze kreeg zelfs kansen op een dubbele break voorsprong, maar Lamens beet zich vast en wist toch op het scorebord te komen. Dat bleek echter het enige wapenfeit van de Nederlandse in de eerste set, die met duidelijke cijfers naar Swiatek ging.

Lamens laat Swiatek zweten

Lamens begon een stuk beter aan de tweede set. Ze hield haar eigen servicegame en kreeg in de opslagbeurt van de titelfavoriete zowaar twee breakpoints. Swiatek werkte die met een aantal gedurfde slagen weg en sloeg een game later zelf wel toe. Dat leek de beslissende tik, maar Lamens toonde veerkracht en brak direct terug.

Swiatek pakte even later weer de servicegame af van de Nederlandse, maar opnieuw herstelde Lamens de schade direct. Het geloof nam daarop toe bij de Nederlandse, die met steeds meer lef begon te spelen. Ze dwong bij een 5-4 voorsprong zelfs twee setpoints af en schreeuwde het uit toen ze de eerste benutte dankzij een gemiste forehand van de Poolse.

Bron: HBO Max/Eurosport

Swiatek kan opgelucht ademhalen

Lamens mocht vanaf dat moment serieus gaan dromen van één van de grootste stunts ooit op de US Open. Ze kwam zelfs met 1-0 voor in de derde set, maar Swiatek liet zich daar niet door van de wijs brengen. De Poolse beet zich vanaf dat moment vast in elk punt en kwam met 4-1 voor. Het verschil leek gemaakt, maar Lamens kwam toch weer terug tot 4-3. Verder liet Swiatek haar echter niet terugkomen en na ruim twee uur tennis kon de nummer 2 van de wereld opgelucht ademhalen.

Nederlanders klaar in enkelspel

Door de uitschakeling van Lamens liggen nu alle Nederlanders eruit in het enkelspel op de US Open. Eerder verloren Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong allemaal al in de eerste ronde bij de mannen. Lamens was bij de vrouwen de enige Nederlandse deelneemster in het enkeelspel.

