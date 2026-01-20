Met de Australian Open is het eerste grandslamtoernooi van dit kalenderjaar begonnen. En in de eerste dagen gebeurde er al een hoop. Zo speelde de Oekraïnse Marta Kostyuk haar eerste partij in Australië. Het blijkt voorlopig ook haar laatste voor de komende periode, want het ging voor haar helemaal mis.

In een slopende wedstrijd tegen Elsa Jacquemot ging Kostyuk ten onder. Ze won in de eerste set weliswaar met 7-6, maar omdat ze vervolgens twee keer met 6-7 klop kreeg, ging ze alsnog kopje onder. Maar dat is niet het meest vervelende voor de 23-jarige, want de wedstrijd had nog een naar gevolg.

Ze raakte immers geblesseerd. De Oost-Europeaanse ging in de beslissende set door haar enkel en nu blijkt dat ze afgelopen weekend al haar enkelband heeft gescheurd. "Wat betekent dat ik niet verder kan gaan tijdens het dubbelspel met mijn geweldige partner Gabriela Ruse op Australian Open", schrijft ze op Instagram.

In het dubbelspel voor vrouwen zou ze het met de Roemeense opnemen tegen het Tsjechische duo Jesika Maleckova en Mirian Kolodziejova, maar daar komt het dus niet van. De wedstrijd is geannuleerd en daar baalt Kotsyuk flink van. "Australian Open is altijd een van mijn favoriete toernooien geweest, dus dit is niet hoe ik me het had voorgesteld. Maar dat hoort ook bij de sport", aldus de toptennisster.

In de lappenmand

Voorlopig zit ze in de lappenmand. Wanneer Kostyuk weer een wedstrijd kan spelen, is nog niet duidelijk. Ze probeert er voor nu maar even het beste van te maken en het zo zonnig mogelijk in te zien. "Ondanks de tegenslag was Brisbane een geweldige manier om het jaar te beginnen, en voor dat moment ben ik dankbaar. Nu is het tijd om me te richten op het herstel, en ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk weer op de baan te zijn."

Kostyuk had ongetwijfeld gehoopt weer zo te stunten als in 2024. Toen was ze ijzersterk op Australian Open en kwam ze tot de kwartfinale. Dat is haar beste prestatie in het enkelspel op een grandslamtoernooi tot nog toe. In Australië haalde ze een jaar eerder in het dubbelspel de laatste vier, net als in 2024 op Roland Garros.

