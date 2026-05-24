Jannik Sinner geldt als de grote favoriet voor de eindzege op Roland Garros, maar volgens oud-tennisser John van Lottum is de concurrentie aan de top zorgwekkend klein geworden. Alleen Carlos Alcaraz lijkt momenteel in staat - wanneer hij blessurevrij is - om de Italiaan structureel uit te dagen. "Ik vind het gat daarachter veel groter dan het ooit geweest is", zegt Van Lottum in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Diegene is er niet", antwoordt Van Lottum op de vraag of er iemand is die Jannik Sinner uit kan dagen tijdens het grandslamtoernooi. "Hij kan alleen zichzelf uitdagen door te zorgen dat hij fit blijft. Hij heeft natuurlijk heel veel wedstrijden gespeeld. Ik hoop dat de week rust hem goed heeft gedaan."

De Italiaanse nummer één van de wereld won al 29 wedstrijden op rij, won alle vijf de masterstoernooien die dit jaar werden gespeeld en is inmiddels al ruim drie maanden ongeslagen. Dat maakt hem, mede door de afwezigheid van zijn rivaal Carlos Alcaraz, de favoriet om Roland Garros te winnen.

Groot verschil

"Ik vind het verschil wel heel groot", gaat Van Lottum verder, doelend op het verschil in niveau tussen Sinner en de rest van het deelnemersveld. "Dat baart me wel een beetje zorgen. Hij is heel goed en samen Alcaraz steekt hij met kop en schouders boven de rest uit. Ik vind het gat daar achter veel groter dan het ooit geweest is."

Waar dat aan ligt? "De aanwas hapert", legt Van Lottum zijn vinger op de zere plek. "Vergelijken is gevaarlijk, maar in de tijd met Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray en Stanislas Wawrinka had je echt een breed en solide aantal spelers die het elkaar in de kwart- en halve finales moeilijk konden maken. Dat gevoel heb ik nu niet, al moeten we Djokovic nooit afschrijven, want die kan onmenselijke prestaties behalen, maar hij heeft weinig wedstrijden gespeeld."

Weinig progressie

"En waar het verder aan ligt?" stelt Van Lottum zichzelf de retorische vraag. "Alexander Zverev is the best of the rest, maar ik vind nou niet dat hij de afgelopen jaren echt progressie geboekt heeft", klinkt zijn oordeel.

