Hoewel het geen enkele Nederlandse tennisster gelukt is zich te kwalificeren voor Roland Garros, is voormalig toptennisster Michaëlla Krajicek positief gestemd over de toekomst van de Nederlandse tennissters. "Ik denk dat er wel een aantal zijn die in de top honderd gaan komen", voorspelt ze in gesprek met Sportnieuws.nl. Ze wijst Jannik Sinner aan als absolute topfavoriet.

Krajicek won zaterdag het Legends Padel Tournament, dat oud-profvoetballer Rafael van der Vaart voor de derde keer organiseerde bij Primos Padel te Beverwijk, de stad waar hij is opgegroeid. Ondanks haar passie voor padel, heeft de voormalig toptennisster haar liefde voor tennis nooit verloren. “Het spijt me. Ik weet dat ik op een padeltoernooi ben, maar als ik zou moeten kiezen tussen de twee sporten, kies ik toch voor tennis”, vertelt ze in gesprek met deze site.

Krajicek heeft de komende periode dan ook veel om naar uit te kijken. Zondag gaat Roland Garros van start en over een maand staat Wimbledon op het programma. Namens Nederland wisten alleen Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zich te kwalificeren. Jesper de Jong komt in actie als lucky loser. Dat geen enkele Nederlandse vrouw zich plaatste, vindt Krajicek geen schande. “Het is überhaupt al knap dat er vrouwen in de kwalificaties stonden. Natuurlijk is het jammer dat niemand zich heeft geplaatst, maar het niveau ligt gewoon heel hoog.”

Vrouwen in de WTA top 100

"Ik denk dat er wel een aantal meiden zijn die terug gaan keren in de top honderd of daar voor de eerste keer in zullen komen", vervolgt Krajicek. "Dat zagen we ook bij de Fed Cup (sinds 2020 Billie Jean King Cup, red.); een aantal goede wedstrijden."

Wie kan Jannik Sinner verslaan?

Bij de mannen verkeert Jannik Sinner al maanden in bloedvorm. Of Van de Zandschulp en Griekspoor daar iets tegen in kunnen brengen? "Ik weet niet of er op dit moment iemand op deze planeet is die iets tegen Sinner kan inbrengen", lacht het tennisicoon. "Maar tegen de rest van het veld denk ik wel dat ze een goede kans hebben."

Tijdens de Australian Open werd Sinner verslagen door Novak Djokovic. "Ik denk dat iedereen gaat kijken als die wedstrijd komt", vermoedt Krajicek. "Gravel is voor hen allebei niet hun favoriete ondergrond, maar dat zijn wel de favorieten. Maar eigenlijk heeft Sinner op dit moment geen tegenstander."

