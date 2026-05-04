De Nederlandse tennisser Jesper de Jong is succesvol begonnen aan zijn jacht op het hoofdtoernooi van de Rome Masters. Hij moest maandag al vroeg aan de kwalificaties beginnen en moest daarin diep gaan om de Spanjaard Pedro Martinez van zich af te slaan. Na ruim 2,5 uur stond er een 2-0 zege op het scorebord voor De Jong (25).

De maand van De Jongs 26ste verjaardag is goed begonnen in de halve finales van de kwalificatie voor het laatste Masters-toernooi voor Roland Garros. De Jong won met 7-6, 7-5 van Martinez, die een dertigtal plaatsen lager op de wereldranglijst staat dan de Nederlander. Echter staat er voor De Jong in de Italiaanse hoofdstad veel op het spel.

Veel te verdedigen

Vorig jaar kwam hij als lucky loser het hoofdtoernooi binnen en schopte hij het verrassend tot de derde ronde. Daarin was Jannik Sinner, die net terugkeerde van een dopingschorsing, toen te sterk voor de Nederlander. Het aantal punten (50) dat De Jong toen bij elkaar sprokkelde, staat deze editie op het spel. Hij moet dus eigenlijk het hoofdtoernooi wel halen om niet een val op de rankings te maken.

In de finale van de kwalificaties treft De Jong Hugo Dellien. Bij een goed resultaat kan de Haarlemmer de derde Nederlander in het hoofdtoernooi worden, al kan dat ook via het lucky loser-principe nog als hij niet wint van de Boliviaan.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn de andere twee landgenoten in het hoofdschema. Zij kennen hun tegenstanders al, want de loting is geweest. De als 29ste geplaatste Griekspoor mag de eerste ronde overslaan en treft daarin de winnaar van wilcardhouder Federico Cinà en Madrid-sensatie Alexander Blockx uit België.

Van de Zandschulp moet in de eerste ronde tegen Alexander Muller en treft in de eventuele tweede ronde dan nog een Fransman in Arthur Rinderknech. Het is echter de vraag hoe fit Van de Zandschulp is, want vlak voor de Madrid Masters van vorige week moest de pupil van coach Raemon Sluiter zich terugtrekken.