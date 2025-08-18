De hoofdtoernooien van de US Open gaan pas op zondag 24 augustus van start, maar vanaf maandag begint het evenement al met de kwalificaties. Daarin gaan zes Nederlanders proberen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Voor twee van die zes is het bij voorbaat al een speciaal moment en laat nu net die twee speelsters allebei een bekend familielid hebben.

Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens zijn er op dit moment drie Nederlanders geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open, maar daar kunnen er deze week nog zes bij gaan komen. Bij de mannen doen Jesper de Jong en Guy den Ouden mee aan de kwalificaties en Arantxa Rus, Arianne Hartono, Anouk Koevermans en Eva Vedder gaan proberen zich te plaatsen bij de vrouwen.

Voor Den Ouden, Koevermans en Vedder wordt het hun debuut in het kwalificatietoernooi van de US Open. Ze deden allemaal al wel eerder mee aan de kwalificaties van andere Grand Slams, maar maken hun debuut in New York. Ze haalden alle drie nog nooit het hoofdtoernooi van één van de vier grote evenementen in het tennis, maar toch hebben twee van hen wel een bekende achternaam in Nederland.

Tennissters met bekende familie

Dat zijn de twee vrouwen die hun debuut gaan maken in de Verenigde Staten. In het geval van Koevermans is er zelfs een link naar de sportwereld. Haar vader Mark was vroeger zelf proftennisser en deed zelf twee keer mee aan het hoofdtoernooi van de US Open. In 1989 haalde hij zelfs de tweede ronde. Koevermans was na zijn carrière jarenlang actief als directeur van voetbalclub Feyenoord.

Vedder is het zusje van de dertigjarige Buddy Vedder. Hij is bekend als acteur, danser, zanger en presentator en werd vooral bekend van zijn rol in de populaire serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Vedder won in 2020 ook het twintigste seizoen van Wie is de Mol?. Daarnaast is hij de presentator van Stars on Stage, samen met voormalig Idols-finalist Jamai Loman, en is hij jurylid bij het populaire programma The Masked Singer.

Eerste ronde

De Nederlanders moeten drie wedstrijden winnen om mee te doen aan het hoofdtoernooi. Koevermans begint in de eerste ronde tegen Olivia Gadecki uit Australië en kan het in de tweede ronde opnemen tegen Hartono, maar die moet dan wel van Ania Sofia Sanchez winnen. Vedder treft in haar eerste partij de Amerikaanse Ayana Akli. Rus neemt het op tegen de Spaanse Carlota Martínez Cirez. Bij de mannen speelt De Jong in de eerste kwalificatieronde de Litouwer Vilius Gaubas. Den Ouden lootte een Colombiaan: Daniel Elahi Galan.

