Arianne Hartono en Anouk Koevermans zijn doorgedrongen tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Hartono rekende in de eerste ronde af met Tamara Zidansek uit Slovenië en Koevermans was te sterk voor de Française Jessika Ponchet. Beide speelsters hebben nog twee zeges nodig om het hoofdtoernooi te halen.

Hartono staat 21 plekken boven Zidansek op de wereldranglijst (187 om 208), maar dat betekende niet dat ze vooraf de favoriet was. De Sloveense is een bekende naam in de tenniswereld, want ze haalde in 2021 verrassend de halve finales op Roland Garros en was zelfs even de nummer 22 van de wereld.

Desondanks was de Nederlandse duidelijk de sterkte op het gras. Ze kreeg in de hele partij maar één breakpoint tegen en werkte die ook nog eens weg. Zelf brak ze Zidansek tweemaal en daardoor had ze na een uur en een kwartier tennis de zege binnen: 6-3, 6-4.

Hartono speelt in de volgende ronde tegen de Australische Talia Gibson, die 129ste staat op de ranking. Als de Nederlandse die partij wint, moet ze daarna nog een wedstrijd winnen om het hoofdtoernooi te halen. Dat lukte haar nooit eerder. Hartono plaatste zich in 2022 en 2023 wel al eens voor de Australian Open. Ze verloor toen beide keren in de eerste ronde.

Anouk Koevermans

Koevermans, de dochter van oud-tennisprof (en voormalig Feyenoord-directeur) Mark, boekte ook een knappe zege. De nummer 191 van de wereld versloeg Ponchet in twee sets: 6-4, 6-4. De Franse speelster staat veertig plekken hoger op de wereldranglijst en was als 28ste geplaatst in het kwalificatietoernooi. Ook Koevermans mag daardoor nog hopen op haar Wimbledon-debuut. In de volgende ronde treft ze de Sloveense Kaja Juvan.

Hartono en Koevermans zijn de enige twee overgbleven Nederlanders in de kwalificaties. Gijs Brouwer en Guy den Ouden deden bij de mannen mee, maar verloren beiden maandag al in de eerste ronde.

Roehampton

De partijen in de kwalificates worden in tegenstelling tot de andere Grand Slams niet op hetzelfde complex als het hoofdtoernooi gespeeld. De grasbanen van Wimbledon worden gespaard zodat ze niet al bij het begin van het evenement al zo goed als kaal zijn. De tennissers moeten zich dus zien te kwalificeren op het Community Sports Centre in Roehampton.

Vijf Nederlanders direct geplaatst

Vijf Nederlanders hoeven gelukkig niet in actie te komen op de banen in Roehampton. Dat zijn Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus. Zij zijn allemaal rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi en krijgen vrijdag te horen tegen wie ze in de eerste ronde moeten. De Jong en Lamens gaan hun debuut maken in Londen.