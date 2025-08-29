De Nederlandse dubbelspecialist David Pel is direct uitgeschakeld op de US Open. De 34-jarige toptennisser haalde deze zomer verrassend de finale van Wimbledon. Het grandslamtoernooi in New York eindigt een stuk minder succesvol.

Op dag één van het dubbeltoernooi mogen Pel en zijn Australische partner Rinky Hijikata weer naar huis. Het 'geluk' dat het gelegenheidsduo op Wimbledon had, ervaarden de tennisser niet in de Verenigde Staten. Deze keer werden de spannende tiebreaks juist niet gewonnen.

Pel en Hijikata verloren in de eerste ronde van de Monegask Hugo Nys en de Fransman Edouard Roger-Vasselin. Dat duo is de nummer 18 en nummer 19 van de wereld in het dubbelspel. Pel is ondanks zijn Wimbledon-finale slechts de nummer 35, terwijl Hijikata vooral een enkelspeler is. Het duo verloor met 6-7 (2) 6-7 (2).

Prijzengeld

Hoewel de US Open het best betaalde tennistoernooi van de kalender is, blijft het dubbeltoernooi een ondergeschoven kindje. Pel verdient samen met zijn dubbelpartner een kleine 25.758 euro. Dat bedrag moet hij delen met Hijikata: 12.879 euro per persoon. Een schijntje met de ruim 200 duizend euro die ieder verdiende als verliezend finalist op Wimbledon.

Nederlanders

In het enkelspel heeft Nederland geen speler meer over, dus moeten de dubbelaars voor Nederlands succes zorgen. Sander Arends verloor vrijdagmiddag wél zijn wedstrijd in de eerste ronde. Dubbelspelers Bart Stevens en Demi Schuurs, de enige Nederlandse dame in het dubbeltoernooi, spelen later op de vrijdag.

