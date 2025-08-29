Toptennisster Naomi Osaka hoopt dat haar blinkende Labubu-poppetje haar veel geluk brengt bij het US Open, het grandslamtoernooi in New York dat ze al tweemaal won. De Japanse heeft het nu zelfs voor elkaar gekregen dat haar Labubu ('Billie Jean Bling') als een soort VIP wordt behandeld.

Osaka heeft haar Labubu (een poppetje dat vanuit China de hele wereld heeft veroverd) vernoemd naar tennislegende Billie Jean King. De Amerikaanse won 39 grandslamtitels, waarvan 12 in het enkelspel. De verandering van King naar Bling is toepasselijk, want de Labubu van Osaka is bezaaid met juweeltjes.

Iconisch

Op Instagram laat Osaka zien dat haar Labubu een heuse perskaart heeft gekregen voor het US Open. "Ze is zo iconisch, ze heeft nu ook een kaart gekregen", zet ze bij een foto van de kaart.

Billie Jean Bling wordt op de kaart voorgesteld als 'player guest', oftewel gast van de speelster Osaka. "Player dining all access", staat er ook bij. Het poppetje mag dus als-ie honger heeft zelfs het restaurant bezoeken.

Arthur Ashe

Overigens heeft Billie Jean Bling ook al een 'broertje gekregen'. In een story op Instagram toont Osaka Arthur Flashe, een voormalig toptennisser uit de Verenigde Staten die drie grandslamtitels won in het enkelspel. Althans: die speler heet Arthur Ashe en niet Flashe. Maar de Labubu is zo flitsend, dat die aangepaste naam prima past.

Naomi Osaka got her Labubu her own credentials at the U.S. Open.



Oh Billie Jean Bling, the superstar you are. 😭😭😭



(via Naomi’s IG) pic.twitter.com/yYUC4Daiv1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

Osaka is al jarenlang een van de meest geliefde tennissters op de WTA-tour. Dat komt uiteraard door haar succes, maar ook door haar ontwapenende persoonlijkheid. Ze komt in interviews vaak ietwat verlegen over en is zeer openhartig over haar worstelingen met het mentale deel van topsport. Ook is ze inmiddels moeder geworden, midden in haar loopbaan.

US Open

De 27-jarige Osaka bewaart goede herinneringen aan US Open. In 2018 won ze vrijwel uit het niets het grandslamtoernooi. Tot dat moment was ze nooit verder geraakt dan de vierde ronde op een Grand Slam. Later zou ze ook in 2019 (Australian Open), 2020 (US Open) en 2021 (Australian Open) een Grand Slam op haar naam schrijven. Daarna volgden sportief gezien magere jaren.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.