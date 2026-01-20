Tallon Griekspoor snapt er zelf ook helemaal niets van hoe het komt dat hij dinsdagnacht kansloos verloor in de eerste ronde van de Australian Open tegen de Amerikaanse jongeling Ethan Quinn. In drie waardeloze sets zat de eerste Grand Slam van het jaar er alweer op voor de beste Nederlandse tennisser van de wereld. "Dit is heel frustrerend."

Griekspoor moest als nummer 23 van de plaatsingslijst op een bijbaan in Melbourne tegen Quinn tennissen. Hij zette zijn dramatische reeks op Grand Slams voort: sinds de zomer van 2025, toen hij op moest geven in de vierde ronde van Roland Garros, won hij geen set meer op het hoogste podium. Sterker nog: in alle negen sets (drie keer 3-0) kreeg hij niet eens een tiebreak op het bord. Ook tegen Quinn (21) zat het er geen moment in, zegt hij tegen De Telegraaf.

'Het komt wel als een verrassing'

"Een complete off-day. Ik heb geen moment in de wedstrijd gezeten. Ik heb een paar momenten gehad waarop ik kon terugkomen in de wedstrijd, maar ik was het momentum telkens binnen een paar minuten weer kwijt. Ik voelde het absoluut niet; alles vloog er snel uit bij mij. Ik serveerde voor mijn doen heel slecht. Het was op alle fronten niet goed genoeg. Het komt wel als een verrassing dat ik zo door het ijs ben gezakt. Ik heb eigenlijk alleen maar achter de feiten aangelopen."

'Dit mag absoluut niet gebeuren'

De verrassing bij Griekspoor zelf komt vooral door wat hij tijdens trainingen voelt en laat zien. "Mijn niveau is heel erg hoog tijdens trainingen. Dit was veruit mijn slechtste dag in Australië. Dit mag absoluut niet gebeuren. Al horen deze fases erbij. Ik zei afgelopen week nog tegen mijn fysieke trainer: 'Als dit mijn basisniveau aan het worden is, wat ik nu tijdens de trainingen laat zien, kan het een heel leuk jaar worden.' Maar het komt er nu gewoon nog niet uit.”

