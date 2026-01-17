Suzan Lamens is dit jaar de enige Nederlandse hoop bij de vrouwen op de Australian Open. De 26-jarige tennisster staat net bij de beste honderd speelsters ter wereld, maar ex-proftennisster Laura Robson vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat er meer in zit voor de Nederlandse: "Er zit zoveel kracht achter haar slagen."

Lamens stond in september nog op de 56e plek van de wereldranglijst, maar nadat de punten van haar enige WTA-titel wegvielen, maakte ze een vrije val. De Nederlandse begint als de nummer 97 van de wereld aan de Australian Open en hoopt daar de weg omhoog weer te vinden.

De beste tennisster van ons land kan vertrouwen putten uit haar optreden op het laatste grandslamtoernooi van 2025. Ze wist het topspeelster Iga Swiatek op de US Open ontzettend lastig te maken en pakte zelfs een set. Dat maakte ook indruk op Robson: “Ik had het gevoel dat ze tegen het einde teveel onnodige fouten maakten, maar voor een groot gedeelte van de partij waren ze aan elkaar gewaagd.”

'Dan valt alles op zijn plek'

De Britse ex-speelster, die in 2012 samen met Andy Murray olympisch zilver won in het gemengd dubbelspel, ziet dat Lamens een bijzondere kwaliteit heeft: “Ze slaat de ballen zo vlak, vooral haar forehand. Als je tegen haar niet goed beweegt dan is het moeilijk om goed onder de bal te komen en je slagen te controleren.”

Lamens, die vorig jaar bij haar debuut in Melbourne de tweede ronde haalde, rook dus al even aan een plekje bij de eerste vijftig speelsters van de wereld en om daar alsnog te komen, zal ze zich volgens Robson op één vlak vooral moeten verbeteren. “Als ze iets consistenter wordt dan zal alles op zijn plek vallen doordat er zoveel kracht achter haar slagen zit.”

Pikante loting

De Nederlandse wacht overigens een pikante wedstrijd op de Australian Open, want ze werd bij de loting gekoppeld aan Anastasia Potapova. Dat is de geliefde van Tallon Griekspoor, met wie Lamens eerder dit jaar nog samen in het Nederlandse team op de United Cup speelde.

Als Lamens die partij wint, treft ze mogelijk voormalig US Open-kampioene Emma Raducanu. Weet de Nederlandse ook haar te verslaan dan wacht waarschijnlijk topfavoriete Aryna Sabalenka in de derde ronde.

De Australian Open wordt vanaf 18 januari elke dag live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max .

