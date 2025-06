Nederlandse toptennisster werd met rolstoel afgevoerd op Roland Garros: 'Ze moet niet zo zeiken'

De halve finales op Roland Garros in het enkelspel worden voor het negende jaar op rij zonder Nederlandse inbreng gespeeld. Kiki Bertens was in 2016 de laatste landgenote bij de laatste vier. Zij was jarenlang de grote hoop van de Nederlandse tennisfans, maar het lukte haar uiteindelijk nooit om de titel in Parijs te winnen. Wel zorgde ze in 2020 voor een van de meest curieuze partijen ooit op Roland Garros.

Bertens was in 2019 een tijdje de nummer 4 van de wereld en is daarmee de Nederlandse tennisster met de hoogste notering ooit op de wereldranglijst. De speelster voelde zich altijd heel fijn op gravel en boekte op die ondergrond zes van haar tien toernooizeges. De Nederlandse tennisfans hadden stiekem de hoop dat Bertens zelfs een keertje Roland Garros zou kunnen winnen.

Zeker nadat ze in 2016 verrassend de halve finales had gehaald, maar daarin verloor van tennisicoon Serena Williams. In de jaren daarna groeide Bertens uit tot een wereldtopper en dus werd de hoop in Nederlands steeds groter. Ze reisde in 2019 als een van de topfavorieten af naar Parijs, maar moest al in de tweede ronde opgeven doordat ze ziek was geworden.

Curieuze partij op Roland Garros

Ze speelde een jaar later opnieuw een memorabele partij in de tweede ronde, maar om een totaal andere reden. Bertens nam het op tegen Sara Errani, die in 2012 de finale had gehaald in Parijs. De Italiaanse was op dat moment echter geen schim meer van de topspeelster die ze ooit was. Ondanks dat Bertens op dat moment nog de nummer acht van de wereld was, werd het een absolute thriller.

Dat kwam niet door het hoge niveau van beide vrouwen. Integendeel. Bertens kreeg in de slotfase van de beslissende set krampaanvallen in het linkerhand en linkerbovenbeen en kon nauwelijks meer lopen. Errani had echter grote problemen met serveren, iets waar ze op dat moment al jaren mee worstelde. Het opgooien van de bal ging regelmatig mis, ze sloeg dubbele fout na dubbele fout en begon uit pure wanhoop maar onderhands te serveren.

Het waren de perfecte ingrediënten voor misschien wel de meeste curieuze partij die ooit op Roland Garros gespeeld werd. Tel daarbij op dat de wedstrijd midden in de coronacrisis werd gespeeld en er dus nauwelijks iemand op de tribune zat.

Bertens met rolstoel afgevoerd

De laatste set sloeg alles. Die begon nog vrij normaal, want beide vrouwen hielden tot 2-2 hun servicegames. Vervolgens ging het helemaal los. Ze braken elkaar liefst tien keer op rij voordat Bertens op 7-7 eindelijk weer een keertje haar servicegame hield.

De Nederlandse had op dat moment al een matchpoint overleefd en kreeg er bij 8-7 zelf drie op rij. Die werkte Errani allemaal weg, maar Bertens kreeg een vierde kans en daarop was het wel raak. Ze viel op het gravel en barstte even later op haar bankje in tranen uit. Niet alleen kwam alle spanning van de partij eruit, maar ook had Bertens zoveel pijn door de krampaanvallen dat ze zelfs met een rolstoel afgevoerd moest worden.

Boze Errani 'moet niet zo zeiken'

Errani geloofde er echter helemaal niets van de ongemakken bij Bertens en haalde na afloop keihard uit. "Ik hou er niet van als iemand je in de maling neemt. Ze speelde een geweldige wedstrijd, maar ik vind dit niet goed. Het ene moment is ze geblesseerd en dan kan ze ineens eindeloos rennen. Daar hou ik niet van. Nu is ze in de kleedkamer en is alles weer perfect. Ik denk dat ze geen goede houding had op de baan."

Bertens was in haar reactie nog vrij lief voor de Italiaanse: "Het is niet leuk om te horen, maar ik neem het niet persoonlijk op. Ik snap dat ze dit uit frustratie zegt. Ze had de partij naar zich toe moeten trekken en moet niet zo op mij zeiken."

Gelukkig gezinsleven

Bertens strandde uiteindelijk in de vierde ronde en zou Roland Garros nooit winnen, want een jaar later hing ze haar racket aan de wilgen. Ze is inmiddels de gelukkige moeder van twee kinderen: zoontje Mats werd in april 2022 geboren en vorig jaar juni kwam daar dochter Bo bij. De oud-speelster is al jaren getrouwd met Remko de Rijke, die vroeger haar fysiotherapeut was. Bertens is als assistent-coach van het Billie Jean King Cup ook nog altijd actief in de tenniswereld.

Errani pakt titel op Roland Garros

Hoewel Errani op het moment van hun onderlinge duel al een veteraan was, doet zij dit jaar gewoon weer mee aan Roland Garros. Dat doet de 38-jarige Errani inmiddels best aardig, want donderdag pakte ze zelfs de titel in het gemengd dubbelspel met haar landgenoot Andrea Vavassori. Met hem had ze vorig jaar ook al de US Open gewonnen.

Errani staat samen met topspeelster Jasmine Paolini ook in de halve finales van het dubbelspel. De Italiaanse won vijf keer een Grand Slam in het vrouwendubbelspel, maar de laatste is alweer elf jaar geleden. Wel schreef ze alle toernooien minimaal één keer op haar naam. Met Paolini haalde ze vorig jaar wel al de finale op Roland Garros en won ze in Parijs olympisch goud.

