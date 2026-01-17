Nederlanders die een titel hebben behaald bij Wimbledon: dat is een kort lijstje. Sem Verbeek (31) staat erbij. Hij was in 2025 samen met Katerina Siniakova de beste in het gemengd dubbelspel. Zijn ouders spelen na het grote succes een grote rol in zijn loopbaan.

Verbeek slaagde er na zijn gewonnen finale in het gemengd dubbelspel te Londen het publiek in het Centre Court te laten zingen voor zijn jarige vader Frank. Die zat op de tribune en was getuige geweest van de prestatie van zijn zoon.

Verbeek won met de Tsjechische Siniakova aan zijn zijde in twee sets van het Brits/Braziliaanse koppel Joe Salisbury en Luisa Stefani (7-6, 7-6). Hij is na Betty Stöve de tweede Nederlandse winnaar van het gemengd dubbelspel in het Londense grandslamtoernooi.

Moeder

De moeder van Verbeek kreeg in september 2024 een zwaar herseninfarct. Tegen het AD zegt de jonge tennisser: "Mijn moeder kan niet meer verbaal communiceren. Sindsdien neem ik haar altijd mee als ik naar Atlanta (in de Verenigde Staten, red.) ga om te trainen."

De reden dat zijn moeder mee gaat naar die Amerikaanse plaats is omdat Verbeek daar speciale breintrainingen doet, zoals oog-, balans- en reflexoefeningen. Dat doet hij met neuroloog Marc Ellis, die werkt bij het Georgia Chiropractic Neurology Center (GCNC) in Atlanta.

Stapjes

Zijn moeder heeft ook baat bij dergelijke oefening. Verbeek legt uit: "Ze kunnen daar heel erg veel betekenen voor mensen met hersenschade. Ons doel is om met de oefeningen die ze daar kan doen, zo veel mogelijk woorden terug te krijgen. Ze zet weliswaar kleine stapjes met de trainingen bij GCNC, maar er zit wel nog steeds vooruitgang in. En dat betekent heel veel voor ons."

Speech

Het lied voor zijn vader was het slotakkoord van een memorabele speech, want Verbeek kreeg het ook voor elkaar de toeschouwers in het hoofdstadion te laten applaudisseren voor Tim van Rijthoven, die in de zomer van 2025 zijn carrière beëindigde. "Hij was een grote inspiratie voor mij en ik weet dat hij ook veel mooie herinneringen heeft op deze baan", zei de Amsterdammer over Van Rijthoven, die in 2022 de vierde ronde bereikte van Wimbledon in het enkelspel bij de mannen.

Verbeek richtte zich ook nog tot Siniakova, de Tsjechische die al haar elfde grandslamtitel in het dubbelspel veroverde. De twee kenden elkaar niet en besloten vlak voor Wimbledon een duo te vormen. "Het was een eer om naast een legende in het dubbelspel te spelen. Ik zal me deze dag voor de rest van mijn leven herinneren."