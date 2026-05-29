De Belg Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De manier waarop was enorm knap. Nadat Jannik Sinner op donderdag op bizarre wijze uit het toernooi vloog, is er nu wéér een toptennisser uitgeschakeld.

De Italiaan Sinner werd 's middags uitgeschakeld na vijf slopende sets, terwijl hij de eerste twee had gewonnen en hard op weg was om gewoon in drie sets door te gaan. Hij was de hele dag echter al niet lekker en dat kwam vanaf het einde van de derde set tot uiting. Plots lukte er tegen Juan Manuel Cerundolo helemaal niets, waardoor hij zijn set uit handen gaf en de laatste twee sets kansloos verloor.

Dat was niet de enige grote verrassing. Rafael Collignong uit België nam het 's avonds namelijk op tegen Ben Shelton, de nummer vijf van de plaatsingslijst. Wie dacht dat de Amerikaan gewoon zou doorstoten naar de derde ronde, kwam bedrogen uit. Al na twee uur was het duel voorbij, maar wel in het voordeel van onze zuiderbuur.

De Belg speelde ijzersterk, benutte telkens een breakkans als het moest en liet de Amerikaan kansloos wanneer hij zelf mocht serveren. Mede daardoor won hij in drie sets en zorgde hij voor een nieuwe verrassing op Roland Garros.

Veel grote namen uitgeschakeld

Flink wat grote namen zijn namelijk al uitgeschakeld. Eerst verliet Daniil Medvedev het toernooi, daarna Alexander Bublik. Vervolgens werden Sinner en Shelton dius uitgeschakeld.

In de volgende ronde speelt Collignon tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Matteo Arnaldi en Stefanos Tsitsipas. Nederland heeft ook nog een landgenoot in het toernooi. Dat is Jesper de Jong. Onze landgenoot neemt het op tegen de 30-jarige Karen Chatsjanov. De wedstrijd begint vrijdag waarschijnlijk rond 16.00 uur.

