Jannik Sinner won zondagavond de ATP Finals in Turijn. In een zinderende finale won de Italiaan voor eigen publiek van Carlos Alcaraz met 2-0 in sets. Na deze zoveelste finale tussen dit duo kwam er een bizarre statistiek over hen boven tafel.

Het was alweer de zevende keer dat Sinner en Alcaraz elkaar troffen dit jaar, driemaal was dit tijdens een grand slam-finale. Tweemaal stapte de jonge Spanjaard als winnaar van de baan. Zondag pakte Sinner revanche door het toetje van het tennisseizoen te winnen.

'Dit betekent de wereld voor me'

Na afloop van de finale was Sinner uitzinnig. "Dit betekent de wereld voor me", zo sprak de Italiaan tegen zijn eigen publiek in Turijn. Met zijn overwinning mag Sinner weer vijf miljoen euro aan prijzengeld bijschrijven. Toch was dit niet genoeg om de nummer één positie op de wereldranglijst van Alcaraz terug te veroveren.

Bizar evenwicht

Na afloop van de finale kwam er een bizarre statistiek over de rivaliteit tussen Sinner en Alcaraz boven tafel. Het duo trof elkaar al zestien keer. Over al die wedstrijden gezien hebben de nummers één en twee van de wereld onderling 3302 punten gespeeld. Het bizarre gegeven is dat ze allebei precies de helft van deze punten hebben gewonnen; ieder dus 1651.

De onderlinge overwinningen zijn niet gelijk verdeeld. Zo won Alcaraz tien keer van zijn rivaal en Sinner zesmaal. De onderlinge verstandhouding in finales is nog gunstiger gezind voor de Spanjaard. Hij won vijf van de zeven finales die hij speelde tegen Sinner. Dit waren onder meer de finales van de afgelopen US Open en Roland Garros.

Nieuwe Federer tegen Nadal?

Deze bizarre statistieken doen vele tennisfans denken aan de legendarische rivaliteit tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Deze twee tennislegendes troffen elkaar veertig keer tijdens hun loopbaan, waarvan 24-maal in een finale. Sinner en Alcaraz hebben dus nog even te gaan om hierbij in de buurt te komen.

Na de ATP Finals kunnen de twee toptennissers even genieten van een welverdiende vakantie. Maar we kunnen de klok erop gelijk zetten dat Alcaraz en Sinner elkaar vroeg in 2026 weer gaan treffen. Want voor ze het weten begint op 12 januari de eerste grand slam van het jaar: de Australian Open.