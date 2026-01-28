Novak Djokovic bereikte woensdag de halve finale van de Australian Open. Na afloop reageerde hij fel op een vraag over zijn concurrentie. Volgens de Serviër doet hij nog niet onder voor zijn jongere tegenstanders.

De Serviër hoort op 38-jarige leeftijd nog steeds bij de wereldtop en daar herinnert hij kritische verslaggevers graag aan. Op de persconferentie werd hem gevraagd hoe het voelt om Carlos Alcaraz en Jannik Sinner nu te achtervolgen, nadat hij jarenlang in de achtervolging moest op iconen Rafael Nadal en Roger Federer.

Dat vond Djokovic maar een vreemde bewering. "Achtervolg ik Jannik en Carlos? In welk opzicht?”, was zijn reactie. "Ik ben dus altijd de achtervolger en word nooit achtervolgd. Het is soms vermeldenswaardig dat ik 24 grandslams heb gewonnen. Dank je.”

'Respectloos'

De nummer drie van de wereld beet van zich af en noemde de vraag 'een beetje respectloos'. De journalist in kwestie bood vervolgens zijn verontschuldigingen aan, waarna Djokovic nogmaals benadrukte dat hij 24 grandslamtitels in bezit heeft, meer dan Nadal (22) en Federer (24). Bij Alcaraz staat de teller inmiddels op zes en Sinner heeft er vier.

"Ik vind het een beetje respectloos dat je weglaat wat er gebeurde tussen de periode waarin ik achter Rafa en Roger aanjaagde en de periode van nu", vervolgt Djokovic. "Waarin ik Carlos en Jannik aanjaag. Er zit waarschijnlijk 15 jaar tussen deze twee periodes, waarin ik de grandslamtoernooien domineerde. Het is belangrijk om de dingen in perspectief te plaatsen."

'Vechten tot het laatste punt'

"Ik heb ongelooflijk veel respect voor Jannik en Carlos, voor wat ze doen, en dat zal de komende vijftien of 20 jaar zo blijven, zolang ze spelen", vervolgde hij. "Hun kwaliteit, hun niveau is verbazingwekkend, iets fenomenaals, maar dat betekent niet dat ik met de witte vlag het veld op ga. Ik zal vechten tot het laatste punt, ik zal mijn uiterste best doen om te concurreren”.

Djokovic speelt in de halve finale van het toernooi tegen de Italiaanse Sinner (nummer twee van de wereld). De andere halve eindstrijd gaat tussen nummer één Carlos Alcaraz en Alexander Zverev (nummer vier).

