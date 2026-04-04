Toptennisser Jannik Sinner (24) heeft schijnbaar ook ambities als influencer, want de Italiaan heeft een nieuw vlogproject gelanceerd. Het eerste deel levert gelijk smakelijke gesprekken op.

Vrijdag postte Sinner op zijn YouTube-kanaal een video met als titel Jannik Sinner Unfiltered - Q&A - Episode 01. Kennelijk volgen er meer delen, vandaar het cijfer 1. Q&A staat voor "questions and answers", oftewel 'vragen en antwoorden'. Die vragen zijn afkomstig van fans.

Examen

Sinner neemt zijn kijkers mee naar allerlei plekken: van de keuken naar de golfbaan, van de training naar de bespreking met zijn trainer Darren Cahill. Laatstgenoemde komt ook sprekend in beeld. Zo is er een gesprekje waarbij hij zich afvraagt hoe vaak Sinner is gezakt voor zijn motorexamen. Het is geen plezierig onderwerp voor de topper, zo blijkt. "Waarom moet je daar nou over beginnen?"

Maar Cahill dringt aan: "Hoe vaak dan?" Waarop Sinner zegt: "Oh, we moeten dus heel speficiek zijn. Drie keer ben ik gezakt."

Koken

Ook geeft hij antwoord op de vraag welk beroep hij waarschijnlijk zou uitoefenen als hij niet tennisprof was geworden. "Realistisch gezien zou ik in een keuken werken met mijn vader", zegt de Italiaan.

"Hij is een kok, althans, dat was hij. Ik denk niet dat ik profskiër zou zijn geworden. Daar zijn diverse redenen voor. Maar ik zie mezelf wel werken in een keuken met mijn vader om daar dan grote ambities in na te jagen."

Masters

Sinner won eind maart voor de tweede keer het masterstoernooi van Miami. De 24-jarige nummer 2 van de wereld versloeg in de strijd om de titel de verrassende finalist Jiri Lehecka, de Tsjechische nummer 22 van de wereld: 6-4 6-4. Sinner won zijn derde masterstoernooi op rij, iets wat alleen Novak Djokovic en Rafael Nadal eerder deden.

Sinner won eerder die maand ook al het masterstoernooi van Indian Wells. Roger Federer was in 2017 de laatste die de zogeheten 'Sunshine Double' won. De Italiaan Sinner was in november in Parijs ook de beste in het laatste masterstoernooi van vorig jaar.