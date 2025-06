Ex-toptennisser Andy Murray was van 2005 tot en met 2024 actief. In die periode stuitte hij aldoor op de Grote Drie: Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Murray won een hoop, maar ook stukken minder dan dat supertrio. Toch vindt de Schot dat hij in één ding beter was dan twee van hen.

Murray won 46 titels en was ook de nummer 1 van de ATP-ranking. Daarnaast was hij bij drie grandslamtoernooien de sterkste, werd hij tweemaal olympisch kampioen in het enkelspel en gingen 14 masterstoernooien zijn kant op. Maar ja: Federer, Djokovic en Nadal wonnen allemaal per persoon minstens 20 grandslamtitels.

De beste jankerd

Het blad GQ vroeg aan Murray wie van de grote drie plus de Schot de beste huilebalk was. Muray moest de eer laten aan Federer, maar zette zichzelf op plek twee.

"Ik vind Federer de grootste huilebalk. Dan kom ik", zei Muray. "En daarna is het best lastig om te kiezen, want je zag of ziet Nadal en Djokovic niet zoveel huilen. Dan zou ik Djokovic op plek drie zetetn, want ik heb hem wat vaker in tranen zien uitbarsten."

Beoordeeld

Murray wordt nog steeds herinnerd aan zijn huilbui na de finale van Wimbledon 2012, waarin hij verloor van Federer. "Een hoop mensen spreken me daar op aan", aldus Muzza.

"Het was belangrijk voor het beeld dat mensen van me hadden, want het moment toonde aan dat ik ook maar een mens ben. Toen ik begon als proftennisser, kende helemaal niemand me. Een paar maanden later kenden erg veel mensen me. En ineens hebben mensen commentaar op hoe je praat, hoe je eruitziet, hoe je je gedraagt, hoe je speelt, hoe goed je kan worden. Je krijgt het gevoel dat je constant wordt beoordeeld. En het is dan een menselijke reactie om je zelf af te schermen en om defensief te worden."

Schijnwerpers

Leven met aldoor de schijnwerpers op hem gericht beviel Murray niet zo. "Omgaan met roem vond ik best lastig", geeft hij toe.

"En ik had het idee dat vanuit de media er weinig moeite werd gedaan om mijn situatie te begrijpen. Maar toen bij Wimbledon liet ik voor het eerst publiekelijk mijn emoties zien. Vanaf dat moment werd het wat comfortabeler voor me om meer van mezelf te laten zien."

Novak Djokovic

Andy Murray was kortstondig de trainer van Novak Djokovic. De samenwerking duurde zes maanden en begon in november 2024 (voorbereidingen voorafgaand aan de Australian Open 2025) en werd beëindigd in mei 2025 voor Roland Garros.