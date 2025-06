De 38-jarige Novak Djokovic is een van de beste tennissers aller tijden. De Serviër won al 100 toernooien en ontelbare onderscheidingen. Dat de routinier het zover schopte, komt mede door zijn vader. Al leed hij een leven waar Djokovic niet alles over kan en mag vertellen.

Het leven van de veelwinnaar ging immers niet altijd over rozen. Djokovic groeide als kind op in Servië tijdens de oorlog in Joegoeslavië. De kleine Djokovic hoorde geregeld bommen afgaan in Belgrado. Zijn vader Srdjan hoopte uiteraard op een betere toekomst voor zijn zoon en had daar naar nu blijkt alles voor over.

Naar de Verenigde Staten

Toen Djoko als tiener talentvol bleek en hij een belangrijke reis naar de Verenige Staten moest maken, haalde Srdjan alles uit de kast. Dat vertelt de toptennisser in gesprek met oud-voetbaltrainer Slavan Bilic in de podcast Neuspjeh Prvaka. "We konden het ons gewoon niet veroorloven. De club hiep een beetje, maar de tennisbond nauwelijks."

Hoge rentetarieven

Zijn vader haalde uiteindelijk duizenden euro's bij elkaar, maar deed dat op een zeer riskante manier. "Hij wendde zich tot beruchte woekeraars, criminelen die destijds geld wilden uitlenen. Maar dan wel tegen zeer hoge rentetarieven", onthult Djokovic. Omdat er een groot bedrag nodig was en dat snel op tafel moest worden gelegd liep de rekening voor de familie Djokovic flink in de papieren.

Volgens de tennislegende ging het om een rentepercentage van 30 procent. Zijn vader had echter geen keus. "Hij klemde zijn tanden op elkaar, stak zijn hand uit en zei: Wat het ook is, ik vind wel een manier om je terug te betalen." Het is een van de vele dingen die Djokovic als kind meemaakte, maar veelvuldig praat hij er niet over. In de podcast blijkt er dat nog het nodige gebeurde in zijn jeugd, maar dat zijn volgens hem 'verhalen die je niet publiekelijk kunt vertellen.'

Meer dan 150 miljoen euro

Ondanks de loodzware jeugd en mede dankzij het geleende geld schopte de Serviër het tot de wereldtop. Hij won liefst 24 grandslamtitels. 100 toernooien en was in totaal ruim acht jaar de nummer één van de wereld. Ook sloeg hij omgerekend meer dan 150 miljoen euro bij elkaar. Daardoor zit de familie er inmiddels een stuk warmer bij.

Veelbesproken vader Djokovic

De 64-jarige vader is overigens nog geregeld veelbesproken. Zo viel hij de voorbije jaren onder meer tennislegende Roger Federer en Rafael Nadal aan. In 2023 kwam hij in opspraak omdat hij in Australië poseerde met een pro-Poetin-vlag, nog geen jaar na de Russische inval in Oekraïne.

100ste ATP-titel

Afgelopen maand strandde Djokovic in de halve finale van Roland Garros. Hij kwam in drie sets te kort tegen Jannik Sinner. Uiteindelijk zou Carlos Alcaraz het toernooi winnen. Djokovic jaagt op zijn 25ste Grand Slam. Onlangs won hij als derde speler ooit in het huidige tennistijdperk zijn honderdste ATP-titel.