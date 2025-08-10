Aryna Sabalenka is voor het eerst sinds Wimbledon weer in actie gekomen. De toptennisster won op het WTA-toernooi van Cincinnati overtuigend Marketa Vondrousova uit Tsjechië: 7-5 6-1. Hierna wacht een veelbesproken toptennisster voor de Belarussische.

Sabalenka (27) werkte in de eerste set zes breakpoints weg, waarna ze op 6-5 haar eerste kans op de service van Vondrousova benutte. In de tweede set won ze vanaf 1-1 vijf games op rij om de winst binnen te halen.

Sabalenka, die een bye had in de eerste ronde, treft in de derde ronde de Britse Emma Raducanu. De Belarussische schakelde vorige maand de mondiale nummer 39 op Wimbledon in de derde ronde uit (7-6 (6) 6-4).

Veelbesproken Emma Raducanu

Raducanu is een veelbesproken tennisster op de tour. Zij werd lang gestalkt door een 'toeschouwer' en de laatste tijd wordt zij veelvuldig gekoppeld aan toptennisser Carlos Alcaraz. Zij zijn in ieder geval een setje in het gemengd dubbelspel.

Vakantie voor Aryna Sabalenka

Sabalenka genoot na Wimbledon met haar steenrijke vriend Georgios Frangulis van een vakantie op het Griekse eiland Mykonos. Het Engelse Grand Slam-toernooi verliep niet zoals gewenst: de toptennisster schopte het tot de halve finale. Ze won het toernooi nog nooit en bereikte zelfs nog geen één keer de finale.

Pikante foto's

Sabalenka deelde genoeg foto's op Mykonos, maar deed er bij aankomst in Miami nog een schepje bovenop. Ze poseert in haar nieuwste bericht zelfs zonder bovenkleding. Hoewel de toptennisster dus topless op de foto staat, is ze natuurlijk nog wel zo slim geweest om de foto zo af te snijden dat er voor haar ruim 3 miljoen volgers niets te zien is.

Verder plaatst ze nog een foto waarin ze aan het zwembad ligt en daaruit blijkt dat het goed vertoeven is in de Amerikaanse stad. "Een dag in de zon", is het veelzeggende bijschrift.