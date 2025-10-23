Toptennisster Eva Lys heeft een inkijkje gegeven in de berichten die ze krijgt op Instagram. De 23-jarige wordt dagelijks bestookt met haat via sociale media. Ze deelt een aantal van de seksistische opmerkingen en doodsbedreigingen aan haar adres.

Lys had genoeg van alle nare berichten die ze krijgt en besloot zich daarom uit te spreken over de heftige reacties. Ze deelde een aantal van de vervelende opmerkingen in haar Instagram Story. De inhoud is schrikbarend.

"Ik hoop dat je nooit meer de tennisbaan op stapt. Talentloze, overgewaardeerde bitch. Blijf op OnlyFans. Dat is het enige werk wat je zou moeten doen", schrijft iemand bijvoorbeeld. "Maak jezelf af, stuk stront", is een andere heftige haatreactie.

"Tennis is leuk, tot het dat niet meer is", schrijft Lys bij alle berichten. De reacties zijn het gevolg van haar uitschakeling op het toernooi in tokio, in de achtste finale. Ze verloor met 6-1, 6-1 van de Candese Victoria Mboko.

Wedden

Lys heeft zich al vaker uitgesproken over de haat die ze over zich heen krijgt. "Elke speler, man of vrouw, krijgt dit soort berichten", liet ze eerder weten. "Je moet altijd op je hoede zijn. Ik heb de laatste maanden geen enkele positieve interactie gehad. Daarom moeten we ons blijven uitspreken."

Ze vermoedt dat de berichten afkomstig zijn van mensen die op haar wedstrijden hebben gewed. "Dat schrijven ze ook. Hoeveel geld ze hebben verlooren door jou. Ze bedreigen je en eisen dat je hen terugbetaalt."

De in Oekraïne geboren Lys (23) debuteerde in 2016 op professioneel niveau. Het duurde lang voor ze haar grote doorbraak maakte, maar dit seizoen maakte ze veel indruk. Ze is op dit moment de nummer 44 van de wereldranglijst.