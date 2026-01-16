Toptennisster Eva Lys is niet op haar mondje gevallen. De 24-jarige Duitse speelster verzet zich tegen bepaalde ongeschreven regels en stereotypes die vrouwen verhinderen om gewoon zichzelf te zijn.

De nummer 39 van de wereld, geboren in Kiev te Oekraïne, beleefde in 2025 een solide jaar. Ze haalde de vierde ronde van de Australian Open en overleefde in de drie andere grandslamtoernooien telkens een rondje. Bij de China Open, een zogeheten WTA 1000-toernooi (de categorie onder de slams), schopte ze het tot de laatste acht.

Stigma

Maar de Duitse is meer dan alleen een tennisster. Lys was te gast in de podcast Tennis Insider Club, een platform dat is opgericht door voormalig toptennister Caroline Garcia.

Daarin zegt ze: "Er is zo'n groot stigma over vrouwelijke atleten. Over hoe ze zichzelf moeten presenteren. Hoe ze zich mnoeten gedragen. We moeten volgens dat stigma alles opofferen. We mogen geen plezier beleven, we mogen er niet mooi uitzien op de tennisbaan."

Stoer wijf

Ze vervolgt: "Je mag je niet mooi aankleden, je moet je voordoen als een heel stoer wijf. Dat vind ik totale onzin. Ik wil iedereen laten zien dat je hard kan werken en discipline kan hebben maar ook plezier kan hebben op en naast de baan. Veel mensen zien niet dat je een uur of vijf per dag traint, terwijl je omkomt van de hitte in de zon. En dan ga je even uit eten. Dat betekent niet dat je verzuimt om hard te werken."

Pissig

In de story daarna blikt ze terug op de reacties die ze onder ogen kreeg op de podcast. Ze schrijft: "Ik vind het leuk hoeveel mensen (alleen mannen) pissig zijn geworden door mijn vorige story."

Discussie

In de reacties onder de post van Tennis Insider Club is er een levendige discussie op gang gekomen. Sommige mensen laten in nette bewoordingen weten dat Lys er volgens hen naast zit. Zo zegt iemand: "Eva, ik weet niet hoe het kan dat je deze mening hebt. Ik denk dat eigenlijk het omgekeerde waar is. Mensen vinden het juist geweldig om te zien als vrouwelijke atleten plezier hebben en er naast de baan mooi uitzien."

Een ander spoort haar aan: "Wie zegt dan zulke dingen? Wees alsjeblieft ook mooi buiten je werk om!"