De nasleep van de Australian Open heeft geleid tot een opvallende beslissing van Emma Raducanu. De Britse toptennisster kwam in Melbourne opnieuw niet tot het gewenste resultaat en besloot kort na haar uitschakeling een duidelijke koerswijziging door te voeren richting het volgende toernooi.

Raducanu strandde in de tweede ronde van het grandslamtoernooi, waar ze verloor van Anastasia Potapova. De genationaliseerde Oostenrijkse, die een relatie heeft met de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor, moest later in het toernooi haar meerdere erkennen in Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld en latere finaliste.

Voor Raducanu betekende de nederlaag tegen Potapova het laatste gezamenlijke optreden met Francis Roig, met wie ze pas zes maanden samenwerkte. Daarmee kwam er opnieuw een vroegtijdig einde aan de samenwerking met een trainer in haar nog altijd jonge carrière.

'Je bent meer dan een coach voor me geweest'

Via Instagram nam Raducanu met warme gevoelens afscheid van Roig. Bij een foto waarop de twee samen op de golfbaan te zien zijn, even weg van hun tennisverplichtingen, sprak ze uitgebreid haar waardering uit. "Francis, bedankt voor de tijd die we samen hebben doorgebracht", schreef ze. "Je bent meer dan een coach voor me geweest en ik koester de vele mooie momenten die we samen hebben beleefd, zowel op als buiten de baan."

De Britse benadrukte daarbij dat het besluit in goed overleg is genomen. "Hoewel we samen tot de conclusie zijn gekomen dat we niet verder moeten gaan, wil ik je laten weten dat ik je enorm dankbaar ben voor alles wat je me hebt geleerd", aldus Raducanu.

Tijdelijke oplossing

Lang stilzitten doet Raducanu niet. Tijdens het Transylvania Open in Cluj zal ze tijdelijk samenwerken met Alexis Canter. Die samenwerking geldt als tussenoplossing, terwijl de Britse zich oriënteert op een volgende vaste coach. Dat zou alweer de tiende trainer zijn sinds haar doorbraak op de US Open in 2021.

Na haar uitschakeling in Melbourne gaf Raducanu al aan dat ze zoekende is naar haar spel. "Ik heb het gevoel dat ik allerlei variaties probeer, maar dat het niet het gewenste effect heeft", zei ze na afloop. "Ik moet eraan werken om weer op een manier te spelen die meer lijkt op hoe ik speelde toen ik jonger was." Met die woorden leek een breuk met haar trainer al voorzichtig te worden aangekondigd.

i Emma Raducanu richt mooie woorden tot haar trainer Francis Roig. ©Instagram

