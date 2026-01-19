Emma Raducanu beleefde haar openingswedstrijd op de Australian Open op een wel heel bijzondere manier. Niet alleen door haar zege op de baan, maar vooral door wat er zich afspeelde op de tribunes. Eén fan wist zó op te vallen, dat hij na afloop plots een hoofdrol kreeg.

Tijdens haar partij in de eerste ronde tegen Mananchaya Sawangkaew kende Raducanu een moeizame start. De Britse kwam al snel op achterstand, maar knokte zich knap terug. Terwijl ze haar ritme hervond, klonk er voortdurend een stem uit het publiek die haar luidkeels aanmoedigde. Soms zelfs met tactische adviezen over haar service en forehand.

Nieuwe bijnaam voor Emma Raducanu

De steun leek effect te hebben. Raducanu draaide de wedstrijd om en trok uiteindelijk overtuigend aan het langste eind met 6-4, 6-1. Tijdens het interview op de baan kwam ze na afloop terug op de aanmoedigingen vanaf de tribune. Ze wees een supporter aan die haar gedurende de wedstrijd luidkeels had aangemoedigd en vertelde dat hij haar een nieuwe bijnaam had gegeven: Raddo.

Daar bleef het niet bij. De Britse toptennisster richtte zich vervolgens rechtstreeks tot de fan op de tribune en deed een opvallende oproep. "Je bent uitgenodigd voor elke wedstrijd. Laat het me weten, of neem contact op met mijn agent", zei Raducanu, zichtbaar geamuseerd door het moment.

"Rado apparently is my new nickname" 😂



Emma Raducanu has a new number one fan in Australia 🤝



'Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen'

De supporter bleek James Bray uit Sydney te zijn, die later vertelde dat hij zonder vooropgezet plan naar de wedstrijd was gegaan. "Als Australiër korten we namen graag af. 'Raducanu' is best lang, dus 'Raddo' leek me logisch", legde hij uit. Dat de tennisster de bijnaam oppikte, had hij naar eigen zeggen nooit verwacht.

De uitnodiging kreeg al snel een vervolg. Bray liet weten dat hij inmiddels kaartjes heeft gekregen voor Raducanu’s volgende wedstrijd tegen Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor, die in de eerste ronde al Suzan Lamens uitschakelde. "Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen", reageerde hij enthousiast.

'Deze steun vond ik echt leuk'

Raducanu gaf na afloop ook zelf nog wat duiding bij het moment. "Soms hoor je iets van de tribune en dat kan je wakker schudden", erkende ze. "Het hangt af van wat er wordt geroepen, maar deze steun vond ik echt leuk."

De Britse is al jaren een van de populairste speelsters op de tour en stond al lange tijd in de schijnwerpers door het onbevestigde romance met Carlos Alcaraz. Haar openingswedstrijd in Melbourne leverde dit keer niet alleen een plek in de volgende ronde op, maar ook een nieuwe superfan die haar voorlopig vanaf de tribunes zal blijven volgen.

