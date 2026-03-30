De finale van het Masters-toernooi in Miami is zondagavond Nederlandse tijd ontsierd door het slechte weer. Daardoor moest toptennisser Jannik Sinner uren langer wachten dan gepland voordat hij zijn tweede beker in Miami boven zijn hoofd kon tillen.

Sinner heeft voor de tweede keer het masterstoernooi van Miami gewonnen. De 24-jarige nummer 2 van de wereld versloeg in de strijd om de titel de verrassende finalist Jiri Lehecka, de Tsjechische nummer 22 van de wereld: 6-4 6-4. Sinner won zijn derde masterstoernooi op rij, iets wat alleen Novak Djokovic en Rafael Nadal eerder deden.

Uren vertraging

De finale in Miami werd flink ontsierd door verschillende regenbuien. De twee mannen zouden eigenlijk al om 21.00 uur Nederlandse tijd op zondagavond aan de bak moeten, maar het slechte weer zorgde ervoor dat de finale pas bijna twee uur later van start kon gaan. Daarmee waren de problemen echter nog niet voorbij, want nadat Sinner de eerste set had gewonnen, begon het opnieuw te regenen. Beide spelers moesten daardoor opnieuw lange tijd wachten voordat er weer verder getennist kon worden.

Verrassende finalist

Lehecka was de verrassing van het toernooi en hij speelde voor het eerst de finale van een mastersevenement. Daarin was hij zeker niet de favoriet, want Sinner won onlangs al de titel in Indian Wells zonder een set te verliezen en ook in Miami slaagde niemand erin om hem een set af te snoepen. Hij aasde in de finale dus op de Sunshine Double, het winnen van de titel in Indian Wells en Miami. Daar slaagde Aryna Sabalenka bij de vrouwen zaterdag al in.

'Op de een of andere manier is het gelukt'

Sinner won eerder deze maand ook al het masterstoernooi van Indian Wells. Roger Federer was in 2017 de laatste die de zogeheten 'Sunshine Double' won. De Italiaan Sinner was in november in Parijs ook de beste in het laatste masterstoernooi van vorig jaar. "We hebben hard gewerkt om deze positie te bereiken, dus ik ben echt heel blij", zei Sinner na de wedstrijd. Hij noemde het "ongelooflijk" dat hij de 'Sunshine Double' won. "Het is moeilijk te bereiken, maar op de een of andere manier is het gelukt."

Roland Garros

Sinner gaf Lehecka in hun vorige onderlinge duel vorig jaar op Roland Garros een ongenadig pak slaag door met 6-0, 6-1, 6-2 te winnen. Toch mocht de Tsjech hopen op een stunt, want hij haalde op overtuigende wijze de finale in Miami. Hij verloor tot de eindstrijd geen enkele keer een servicegame, maar tegen Sinner hield die statistiek niet lang stand.