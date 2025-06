Programma Roland Garros 1 juni: verre neef van Richard Krajicek in actie, achtste finales beginnen met topduels

Roland Garros begint op 1 juni met de achtste finales bij de vrouwen en de mannen. Er staan veel topwedstrijden gepland, aangezien de hoogst geplaatste tennissers elkaar treffen bij de laatste zestien. Bij het dubbelspel komt er een verre neef van Richard Krajicek in actie. Check hier het hele programma.

Court Philippe-Chatrier heeft een schema om van te smullen deze zondag. Jasmine Paolini opent de dag op de hoofdbaan in Parijs met haar achtste finale tegen Elina Svitolina. De Oekraïense kan zichzelf weer in de kijker spelen, nadat haar man Gaël Monfils de afgelopen dagen de spotlights pakte op Roland Garros. Svitolina krijgt het echter niet makkelijk. Paolini is als vierde geplaatst en maakt een sterke indruk op het gravel in Parijs.

Iga Swiatek en Carlos Alcaraz

Na hun partij is het de beurt aan Iga Swiatek om de heilige baan te betreden voor haar partij tegen Rybakina. Zij zijn de nummers 5 en 12 geplaatst op het befaamde tennistoernooi en mogen zich dus gaan opmaken voor een topduel. De middagsessie op Philippe-Chatrier wordt afgesloten met Carlos Alcaraz. De nummer twee van de wereld bij de mannen moet zien af te rekenen met de Amerikaan Ben Shelton, die als dertiende geplaatst is. De avondwedstrijd is weggelegd voor Lorenzo Musetti tegen Holger Rune.

Aryna Sabalenka op 'baan 2'

Bij de vrouwen is de nummer 1 van de wereld ingepland op 'baan 2'. Aryna Sabalenka speelt de derde wedstrijd van de dag op Court Suzanne-Lenglen tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. Op diezelfde baan daarna komt één van de drie nog overgebleven ongeplaatste spelers bij de mannen in actie. De Duitser Daniel Altmaier hoopt zijn droomtoernooi een vervolg te kunnen geven tegen de nummer 15 van de wereld: Frances Tiafoe. Hij is zelf de nummer 66 van de wereld.

Austin Krajicek

Er zijn nog veel meer wedstrijden op Roland Garros, maar in het dubbelspel valt één naam in het bijzonder op voor 'ons Nederlanders'. Austin Krajicek speelt in de derde ronde van het dubbeltoernooi met zijn Mexicaanse partner Santiago Gonzalez. Krajicek is een grote naam in de Nederlandse tenniswereld. Richard (53) won in 1996 Wimbledon en haalde de halve finales van Roland Garros en de Australian Open. Ook zijn halfzus Michaëlla is een begenadigd tennisster.

Austin Krajicek is een Amerikaanse tennisser, vooral gespecialiseerd in het dubbelspel. Hij is een verre neef van Richard Krajicek en heeft verder geen speciale band met Nederland

Programma Roland Garros 1 juni

