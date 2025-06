Programma Roland Garros 2 juni: Tallon Griekspoor maakt zich op voor grootste stunt uit carrière

Tallon Griekspoor staat maandag in de achtste finales van Roland Garros. De Nederlander is al verder gekomen dan ooit op een Grand Slam-toernooi, maar hoopt nu in ieder geval nóg een ronde te overleven. Lees hier meer over de belangrijkste wedstrijden op maandag 2 juni bij Roland Garros.

Griekspoor mag om 12.30 uur meteen 'aftrappen' en wel tegen Alexander Zverev, de nummer drie van de wereld. Dat gebeurt niet op het centre court: die wordt vrijgehouden voor wereldtoppers als Novak Djokovic en Jannik Sinner op de maandag. Griekspoor verdiende overigens al 265.000 euro op het tennistoernooi in Parijs. Mocht hij de kwartfinale, komt er nog eens een slordige twee ton bovenop.

Toptennisser Tallon Griekspoor verdient honderdduizenden euro's, maar geldbedrag kan op Roland Garros nog flink oplopen De deelname van Tallon Griekspoor aan Roland Garros heeft hem al behoorlijk veel geld opgeleverd. De Nederlandse toptennisser staat voor de eerste keer in de vierde ronde van het prestigieuze graveltoernooi in Parijs. Dankzij de eerste drie winstpartijen casht hij in elk geval al honderddduizenden euro's, maar het bedrag kan oplopen tot ruim boven de miljoen euro.

Djokovic speelt om 14.00 uur tegen Cameron Norrie, Sinner neemt het in de avond op tegen Andrey Rublev. Tussendoor spelen ook Alexander Bublik en Jack Draper nog tegen elkaar. Eerder plaatsten Tommy Paul, Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe en Lorenzo Musetti zich al voor de kwartfinale.

Topvrouwen op de baan

Aryna Sabalenka, Iga Swiatek en Qinwen Zheng kwamen op zondag al in actie in het enkelspel bij de vrouwen, maar dat betekent zeker niet dat er maandag geen topspeelsters op de baan komen. Zo neemt Coco Gauff - nummer twee van de wereld - het op tegen Ekaterina Alexandrova om 11.00 uur.

Topfavoriete naar kwartfinale Roland Garros: nummer één van de wereld bereikt knappe mijlpaal Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Dat deed de nummer één van de wereld door in twee sets af te rekenen met Amanda Anisimova: 7-5, 6-3. De Belarussische bereikt door de zege een knappe mijlpaal.

Ook het 18-jarige supertalent Mirra Andreeva stapt op dat moment de baan op voor de wedstrijd tegen Darja Kasatkina. Andreeva is nu al de nummer zes van de mondiale ranglijst en schopte het vorig jaar tot de halve finale van Roland Garros, haar beste resultaat op een Grand Slam-toernooi tot nu toe.

Jessica Pegula (derde van de wereld) neemt het op tegen de grootste verrassing van allemaal: Lois Boisson. De 22-jarige Française staat 361e op de ranglijst. Later op de middag komt ook Madison Keys nog in actie tegen haar Amerikaanse landgenote Hailey Baptiste.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.