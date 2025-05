Programma Roland Garros 27 mei: alle ogen gericht op Novak Djokovic en veel Nederlanders

Hoe staat Novak Djokovic ervoor op Roland Garros? Op die vraag krijgen de tennisfans dinsdag 27 mei antwoord. De Servische toptennisser haalde in de week voor de Grand Slam zijn honderdste titel binnen en begint in Parijs aan zijn volgende doel om zijn 25ste Grand Slam-titel te pakken. Hij én veel Nederlanders komen op 27 mei in actie op het Franse gravel. Dit zijn de hoogtepunten van het programma.

De ochtend is ingeruimd voor twee top-tienspelers. De pas 18-jarige Mirra Andreeva begint haar race naar de titel met de eerste ronde tegen Cristina Busca. De Spaanse staat nog net in de top honderd van de wereld, maar is de zware underdog tegen de Belarussische Andreeva, die zesde staat op de WTA-ranking. Bij de mannen zijn 's ochtends de ogen gericht op Alex de Minaur (9) en Daniil Medvedev (11). De topspelers zijn de blikvangers van de eerste partijen in het mannentoernooi.

Jesper de Jong en Alexander Zverev

Daarna is het voor de Nederlanders weer tijd om te shinen. Jesper de Jong (24) is voor het eerst in zijn leven rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Roland Garros en komt zo rond 12.30 uur voor het eerst in actie. Hij speelt tegen de Italiaan Francesco Passaro voor een plek in de tweede ronde tegen - waarschijnlijk - Alexander Zverev. De Duitser moet eerst zelf zien af te rekenen met de jonge Amerikaan Learner Tien om eventueel tegen De Jong uit te komen in de volgende ronde. Hij stond echter doodsangsten uit in de dagen voor de start van Roland Garros.

Suzan Lamens en Tallon Griekspoor

Ongeveer tegelijkertijd met De Jong en Zverev speelt bij de vrouwen Suzan Lamens haar partij in de eerste ronde tegen Ashlyn Krueger, die 34 plekken hoger staat op de wereldranglijst. Coco Gauff, de nummer twee van de wereld en een van de titelfavorieten bij de vrouwen, speelt tegelijkertijd. Tallon Griekspoor moet na zijn gewonnen enkelspel een dag later aan de slag in het dubbelspel. Samen met landgenoot Bart Stevens hoopt hij de eerste ronde te overleven.

Novak Djokovic

Nog voordat Novak Djokovic moest beginnen aan zijn toernooi op Roland Garros, stond de Servische tennislegende al volop in de aandacht. Zo haalde hij de bijzondere mijlpaal van 100 gewonnen ATP-titels vlak voor de start en dook hij (natuurlijk) op bij het afscheid van zijn tennisvriend Rafael Nadal. Maar nu is het tijd om zijn racket te laten spreken. In de middagsessie van dinsdag 27 mei speelt hij zijn eerste ronde tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Complete programma

Deze wedstrijden en nog veel meer staan op het programma op dag drie van Roland Garros. Check hieronder het hele schema van 27 mei.

