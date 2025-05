Programma Roland Garros 28 mei: pikant duel voor Anastasia Potapova, toptennissers beginnen aan tweede ronde,

Gaël Monfils sloot dinsdagavond de eerste ronde van Roland Garros af, dus begint woensdag 28 mei met de tweede ronde van het tennistoernooi in Parijs. En hoe! Er komen heel veel toppers het gravel op en Arantxa Rus verdedigt de Nederlandse eer in het enkelspel. Check hier het programma.

De enig overgebleven Nederlandse tennisster (34) neemt het in de middag op tegen de 22-jarige Deense Clara Tauson. Dat is de enige Nederlandse inbreng op woensdag op de baan wat betreft de singles. Maar kijk niet gek op als je Tallon Griekspoor op de tribunes van baan 12 op Roland Garros ziet zitten. De toptennisser hoeft zelf nog niet te spelen, maar kan wel de veelbesproken Anastasia Potapova aan gaan moedigen in haar pikante duel.

Griekspoor bij Potapova?

De 24-jarige Russische dook eerder deze week nog op bij de eerste wedstrijd van Griekspoor. Potapova is een opvallende verschijning en de geruchten gaan de rondte dat ze dé vriendin is van Griekspoor, al wordt dat niet bevestigd en kunnen ze ook 'gewoon vrienden' zijn. De Nederlandse tennisser kan in ieder geval ongestoord bij Potapova gaan kijken, want hij hoeft donderdag pas weer. De Russische moet tegen een Oekraïense, dus dat wordt hoe dan ook pikant.

Carlos Alcaraz

Bij de mannen staat de woensdag verder in het teken van Carlos Alcaraz. De Spaanse nummer twee van de wereld mag nu wél op Court Philippe-Chatrier spelen, nadat Richard Gasquet in de eerste ronde 'zijn' plek op het hoofdpodium 'inpikte'. Naast Alcaraz tegen de Hongaar Maroszan komen met Casper Ruud, Lorenzo Musetti en Holger Rune nog drie top-tienspelers in actie. Monfils kan bij zijn vrouw Elina Svitolina gaan kijken na zijn heroische partij op dinsdagavond. De Oekraïense speelt tegen Anna Bondar.

Topvrouwen in actie

Naast de eerder genoemde Rus, Potapova en Svitolina komen woensdag nog meer topvrouwen in actie. Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, speelt haar partij in de tweede ronde tegen de Zwitserse Jil Teichmann. De Poolse Iga Swiatek (vijfde van de WTA-ranking) staat voor een kraker tegen de Britse Emma Raducanu, die dit jaar veelvuldig het nieuws haalde. Jasmine Paolini en Qinwen Zheng zijn de andere top-tienspeelsters in actie op woensdag.

