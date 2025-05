Programma Roland Garros 29 mei: Jesper de Jong moet twee keer spelen, ook Tallon Griekspoor in actie

Na de uitschakeling van Arantxa Rus op woensdag is het donderdag de beurt aan de twee laatst overgebleven Nederlandse tennissers in de tweede ronde van Roland Garros. Jesper de Jong en Tallon Griekspoor hopen in Parijs de derde ronde te halen. De Jong moet zelfs twee keer spelen. Check hier het programma van Roland Garros op donderdag 29 mei.

De Jong staat sowieso voor een loodzware dag, want hij moet op Court Simonne-Mathieu (baan 3) zien af te rekenen met de nummer drie van de wereld. Alexander Zverev wacht rond de klok van 13.00 uur en kende een opmerkelijke voorbereiding op het toernooi. Zijn vliegtuig moest een noodlanding maken. In de eerste ronde had hij daar weinig last van. Nadat De Jong tegen Zverev heeft gespeeld, wacht hem ook nog een dubbelpartij met zijn Belgische partner Zizou Bergs. Gelukkig voor De Jong is zijn bekende vriendin in Parijs.

Schaatsster Pien Hersman vliegt naar 'stad van de liefde' voor hereniging met bekende vriend Het stralende sportkoppel Pien Hersman/Jesper de Jong is weer herenigd. De twee waren een tijdje uit elkaar vanwege verplichtingen in hun betreffende discipline. Maar Hersman heeft het vliegtuig gepakt om bij haar vriend te zijn.

Tallon Griekspoor

Later op de middag moet Griekspoor aan de bak in zijn tweede ronde. Gabriel Diallo uit Canada is op baan 9 zijn tegenstander. Die was in de eerste ronde verantwoordelijk voor één van de verrassingen door Francisco Cerundolo uit te schakelen. De Argentijn was de nummer 18 van de wereld, Diallo de nummer 54. Daarmee staat hij lager dan Griekspoor (35e). De grote vraag bij de Nederlandse toptennisser is: zit de Russische Anastasia Potapova weer op de tribunes voor hem?

Dit is Anastasia Potapova: Russische tennisster duikt telkens op bij Tallon Griekspoor na geklapt huwelijk met collega Anastasia Potapova won in 2016 de juniorentitel op Wimbledon, maar bij de senioren wist ze nog niet zo'n succes te boeken. De Russische tennisster haalde vorig jaar op Roland Garros de laatste zestien en dat blijft haar beste prestatie in Parijs na weer een vroege uitschakeling. Toch kwam ze voornamelijk in het nieuws door haar korte huwelijk met een collega-tennisser én doordat ze plotseling gespot werd in de buurt van Tallon Griekspoor.

Djokovic én Sinner

Behalve de twee Nederlandse spelers zit het schema bij de mannen vandaag bomvol grote namen. Zo komen Novak Djokovic, Jannik Sinner, Jack Draper, Alex de Minaur en de razend populaire debutant João Fonseca in actie. De Braziliaan speelt tegen een Fransman en weet nu al dat de tribunes propvol zitten voor hem. Bij zijn eerste ronde stonden honderden fans urenlang teleurgesteld in de rij.

Kleurrijke debutant (18) steelt de show op Roland Garros, honderden mensen teleurgesteld in de rij Ergens ver weggestopt op baan 7 van Roland Garros stal een 18-jarige debutant op het Franse gravel dinsdag de show. De Braziliaan Joao Fonseca stond voor een enorme opgave in de eerste ronde, want de als dertigste geplaatste Hubert Hurkacz was zijn tegenstander. De jongeling bleef ijzig kalm onder de spotlights.

Tsitsidosa

Stefanos Tsitsipas werd woendag uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel, maar speelt donderdag met zijn broer nog in het dubbelspel. Zijn vriendin Paula Badosa speelt ook haar tweede ronde en is na Zverev - De Jong ingepland op baan 3. Tsitsidosa zal dus niet bij elkaar kunnen gaan kijken. Een absolute topwedstrijd bij de vrouwen is die tussen Maddison Keys en Katie Boulter. Maar ook Coco Gauff (de nummer twee van de wereld) en toptalent Mirra Andreeva keren terug op de baan.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.