Naomi Osaka is weer helemaal terug. In een vol Arthur Ashe Stadium schakelde de Japanse tweevoudig US Open-kampioene thuisfavoriet Coco Gauff verrassend eenvoudig uit. In slechts 64 minuten won ze met 6-3, 6-2, haar grootste zege sinds de Australian Open van 2021.

Osaka had van meet af aan een duidelijk strijdplan: de forehand van Gauff onder druk zetten. Punt na punt stortte die zwakke plek in, goed voor twintig onnodige fouten. Zelfs bij de service van de Amerikaanse greep Osaka haar kans, vooral op de tweede service. Ze won liefst negen van de elf punten op de return en had zelf geen enkel breakpunt tegen.

Gauff bezwijkt onder druk

Voor Gauff werd het een avond om snel te vergeten. De nummer drie van de wereld werkt al maanden met een speciale trainer om haar service en slagtechniek te verbeteren. Maar in New York pakte die timing verkeerd uit. De 20-jarige kampte eerder in het toernooi al met paniekaanvallen en huilbuien, en tegen Osaka kreeg ze geen moment controle over haar spel.

Osaka daarentegen straalde. Voor het eerst in bijna vijf jaar stond ze weer in zo’n groot Grand Slam-duel en ze genoot zichtbaar van het podium. Waar ze vroeger volledig leunde op brute kracht, liet ze nu ook zien hoezeer ze in beweging en uithoudingsvermogen gegroeid is. Door ballen terug te blijven slaan en Gauff tot fouten te dwingen, zette ze haar opponent constant onder druk.

Voormalig nummer één terug aan de top

Met deze zege mengt Osaka zich weer in de titelstrijd. De vier keer dat ze eerder een kwartfinale op een major bereikte, won ze uiteindelijk het toernooi. Voor de tenniswereld lijkt de voormalige nummer één weer helemaal terug en misschien gevaarlijker dan ooit.

Titelfavorieten

Niet alleen Osaka maakte indruk. Ook Iga Swiatek plaatste zich eenvoudig voor de kwartfinales. De Poolse nummer 2 van de wereld won met 6-3, 6-1 van de Russische Ekaterina Alexandrova. Swiatek, winnares van de US Open in 2022, geldt samen met Osaka én titelverdedigster Aryna Sabalenka als topfavoriet in New York.

