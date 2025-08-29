Toptennisster Coco Gauff (21), die twee grandslamtoernooien op haar cv heeft staan, vindt dat journalisten en tennisfans een ongezonde interesse hebben in het uiterlijk van vrouwelijke atleten.

De Amerikaanse bepleit dat tennissters op dit vlak gewoon met rust gelaten moeten worden. Als iemand bijvoorbeeld besluit om zijn trainingspakje, nagelkleur en haarstijl met elkaar te laten matchen, dan betekent dat uiteraard helemaal niet dat ze minder aandacht heeft voor het tennis zelf.

Identiteit

In gesprek met Vogue zegt Gauff: "Ik weet niet waarom het zo een belangrijk onderwerp is hoe vrouwelijke sporters er op de baan of daarbuiten eruit willen zien. Ik denk maar zo: ik ben een mens, ik doe toevallig aan tennis, maar dat is niet mijn hele identiteit. Ik wil mijzelf uitdrukken zoals andere personen dat ook willen."

Ze legt verder uit: "Dat houdt in dat ik op de tennisbaan wil verschijnen als de beste versie van mezelf. En als vrouwen op die manier denken en doen, dan zou daar alle ruimte voor moeten zijn. Daar moeten ze niet voor worden veroordeeld."

US Open

Gauff barstte tijdens haar partij in de tweede ronde van het US Open in huilen uit. Richting het einde van de eerste set stond Gauff ineens te huilen op de baan. Ze kon haar tranen niet bedwingen nadat ze een bijzonder moeizaam begin van haar partij tegen de Kroatische Donna Vekic kende. De jonge Amerikaanse was even bang dat haar droom in duigen viel.

Na afloop was ze eveneens emotioneel en zei ze: ""Jullie geven me zoveel plezier", vertelt ze met tranen in de ogen. "Sorry", stamelt ze vervolgens. "Sorry. Bedankt. Echt, jullie helpen me enorm. Ik doe dit voor mezelf, maar ook voor jullie."

Opslag

In de aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van 2025 heeft Gauff gesleuteld aan haar opslag. "Ik denk dat ik meer zelfvertrouwen moet krijgen", vervolgt ze. "Het is heel zwaar om die interne strijd tijdens een partij te voeren. Maar dit is ook pas het eerste toernooi sinds de verandering van mijn service. Het is zoals het is, maar ik had dit liever ergens anders getest."

