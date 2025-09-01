Op de US Open weet je één ding zeker: bij Alexander Bublik is het nooit saai. De flamboyante nummer 24 van de wereld haalde deze week opnieuw uit, dit keer richting zijn collega’s in het dubbelspel. Dat leverde verbaasde blikken én een flinke discussie op.

Bublik plaatste zich voor de vierde ronde door de Amerikaan Tommy Paul in een slopende vijfsetter te verslaan. Ruim drie uur en een half stond hij op de baan, maar in de beslissende set was het verschil ineens groot. Paul had in de hele partij geen antwoord op Bubliks snoeiharde service en wist hem geen enkele keer te breken.

Voor Paul betekende het een vroege uitschakeling in eigen land, na eerdere kwartfinales op de Australian Open en Roland Garros. Daarmee ligt de druk op de Amerikaanse mannen volledig bij Taylor Fritz, de enige landgenoot die nog in het toernooi zit.

Bublik haalt snoeihard uit naar dubbelspecialisten

Na afloop ging het niet alleen over de zege van de Kazach, maar vooral over zijn woorden. Bublik spaarde zijn collega’s in het dubbelspel niet. "Soms is dubbelspel saai, omdat het in zekere zin geen écht tennis is. Het is voor degenen die geen enkelspel kunnen spelen: ze spelen dubbelspel en stappen dan over op padel of pickleball", sneerde hij.

Opvallend genoeg kende Bublik zelf ook successen in het dubbelspel. In 2021 haalde hij de finale van Roland Garros met partner Andrej Goloebev. Toch blijft hij erbij dat elke enkelspeler resultaten kan boeken als hij het even serieus neemt. "Kijk naar Max Purcell en Jordan Thompson: ze speelden dubbel voor de lol en wonnen een Grand Slam. Elke singlespeler die het een paar weken serieus neemt, zal resultaten boeken", klonk hij kritisch.

'Ik ben beter dan de helft'

De Kazach deed er vervolgens nog een schep bovenop. "Ik heb de finale van een Grand Slam gehaald, dus nu kan ik met dubbelspelers praten alsof ik er zelf één ben. Ik ben beter dan de helft van hen, die nog nooit een Grand Slam-finale hebben gehaald. Stel je voor dat ik had gewonnen! Dan zou ik zeggen: Jullie kunnen nog niet eens tennissen."

Bublik opnieuw tegenover nummer één

Bublik arriveerde in New York met een reeks titels op zak en staat inmiddels opnieuw tegenover Jannik Sinner, de nummer één van de wereld die hem eerder dit jaar al in de kwartfinale van Roland Garros uitschakelde. Zelf houdt hij wel van wat drama en grapte dat hij zich had voorbereid met 'drie weken vakantie'. De grote vraag: kan hij de Italiaan dit keer wél verrassen?

