Roger Federer won zowat alles wat er maar te winnen viel tijdens zijn loopbaan als tennisser, maar ook na zijn pensioen kan hij binnenkort een hoogtepunt meemaken. De Zwitser is namelijk genomineerd voor 'de grootste eer in de tennissport'.

Federer zette in 2022 een punt achter zijn carrière en het was natuurlijk een kwestie van tijd voordat hij opgenomen zou gaan worden in de International Tennis Hall of Fame. Dat moment lijkt nu eindelijk aanstaande, want hij is genomineerd voor een plekje in dat bijzondere gezelschap. Een uitverkiezing wordt gezien als de grootst mogelijk eer in de tennissport.

Indrukwekkende carrière Federer

Dat Federer kans maakt om toegevoegd te worden aan de Hall of Fame is natuurlijk totaal geen verrassing. Hij is met twintig grandslamtitels in het enkelspel één van de meest succesvolle tennissers ooit. De tennislegende is één van de acht spelers in de historie die alle vier de verschillende grote toernooien wist te winnen. Federer won acht keer Wimbledon, iets dat geen enkele andere man ooit lukte.

Ook stond hij tussen 2004 en 2008 een recordaantal van 237 achtereenvolgende weken op de eerste plek van de wereldranglijst. Federer schreef in zijn hele carrière uiteindelijk 103 toernooien op zijn naam en staat daarmee achter Jimmy Connors (109) op de tweede plek aller tijden. De tennislegende won met Zwitserland in 2014 ook nog de Davis Cup, pakte samen met landgenoot Stan Wawrinka een gouden medaille in het dubbelspel op de Olympische Spelen en won vier jaar later zilver in het enkelspel.

Andere genomineerden

Federer is niet de enige genomineerde, want ook Juan Martin del Potro en Svetlana Kuznetsova maken kans op een uitverkiezing. De Argentijn is nog altijd de laatste niet-Europese grandslamwinnaar. Hij won in 2009 de US Open door Federer in de finale te verslaan. Del Potro pakte met zijn land in 2016 de Davis Cup en won twee olympische medailles in het enkelspel: brons in 2012 en zilver in 2016. De Argentijn boekte in totaal 22 toernooizeges.

De Russische Kuznetsova won vier grandslamtitels. Ze won in het enkelspel de US Open in 2004 en Roland Garros in 2009, terwijl ze in het dubbelspel tweemaal de Australian Open op haar naam schreef. Ze won ook nog drie keer de Billie Jean King Cup met Rusland.

Het is overigens niet zo dat er van de drie genomineerden slechts één wordt toegelaten in de Hall of Fame, die in het de Amerikaanse plaats Newport gevestigd is. Een groep van ongeveer 140 juryleden moet voor elke speler los goedkeuring geven. Als een speler 75 procent van de stemgerechtigden heeft overtuigd dat ze erin horen dan worden ze toegevoegd. Federer, Del Potro en Kuznetsova kunnen dus allemaal goedkeuring krijgen.

Drie Nederlanders zijn lid

In de Hall of Fame zijn vooralsnog 270 spelers opgenomen, waaronder Pete Sampras, Andre Agassi, Boris Becker, Maria Sharapova, Monica Seles en Steffi Graf. In die lijst zijn met rolstoeltennissters Chantal Vandierendonck, Monique Kalkman en Esther Verger ook drie Nederlanders terug te vinden. Iemand als Richard Krajicek, die in 1996 Wimbledon won, staat er dus niet in.