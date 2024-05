Roland Garros | Jannik Sinner, Stéfanos Tsitsipas en Carlos Alcaraz kennen heerlijke vrijdag in Parijs

De grote mannen op Roland Garros hebben vrijdag geen fout gemaakt. Jannik Sinner, Stéfanos Tsitsipas en Carlos Alcaraz plaatsten zich voor de vierde ronde. Voor ons Nederlanders is te hopen dat wereldtopper Alexander Zverev zaterdag niet lukt, want hij neemt het op tegen onze landgenoot Tallon Griekspoor.

Jannik Sinner klopte vrijdag Pavel Kotov met bijzonder stabiele cijfers. Hij won drie keer met 6-4. Stéfanos Tsitsipas had ook bijzonder weinig moeite met de Chinees Zhizhen Zhang. Ook de Griek won in drie set: 6-3, 6-3, 6-1.

Alcaraz nu wel in drie sets

De Spanjaard Carlos Alcaraz had het in de tweede ronde moeilijk tegen Jesper de Jong, over wie hij na afloop erg complimenteus was. Tegen de Amerikaan Sebastian Korda ging het de nummer drie van de wereld een stuk beter af. Dit keer verloor hij geen set, maar zegevierde hij gewoon in drie sets: 6-4, 7-6, 6-3.

Nog één Nederlander

De Jong, Botic van de Zandschulp en Aranxta Rus werden al uitgeschakeld op het graveltoernooi. Tallon Griekspoor is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. Hji treft Alexander Zverev, de wereldtopper die Rafael Nadal in de eerste ronde wist te kloppen.

Het duel wordt zaterdagmiddag gespeeld. Griekspoor klopte Zverev ruim een jaar geleden in Rotterdam en weet dus wat het is om van de nummer vier van de wereld te winnen.