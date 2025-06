Tennisser Daniil Medvedev heeft net als veel andere toppers op het Libéma Open het toernooi moeten verlaten. Hij werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Reilly Opelka: 7-6 (5), 7-6 (5).

De als eerste geplaatste Rus was niet opgewassen tegen de Amerikaanse 'reus'. Opelka, de 2,11 meter lange tennisser die bekend staat om zijn krachtige service, won met twee tiebreaks van Medvedev.

Toppers uitgeschakeld

De Amerikaan was in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Jesper de Jong. Nu moet ook een van de laatst overgebleven geplaatste spelers het toneel in Rosmalen verlaten. De nummers 8 (Luciano Darderi), 4 (Alexei Popyrin), 5 (Hubert Hurkacz) en 6 (jordan Thompson) van de plaatsingslijst lagen al uit het mannentoernooi.

Vooral de uitschakeling van de Pool Hurkacz doet pijn bij de organisatie. De nummer 31 van de wereld moest zich geblesseerd afmelden voor zijn duel met de Est Mark Lajal, die daardoor gratis in de kwartfinales staat. Titelhouder Alex de Minaur meldde zich ook met een blessure af voor het Libéma Open, waardoor Medvedev als eerste was geplaatst.

Daniil Medvedev voorkomt dat dramatische reeks toptennissers op Libéma Open doorzet De Nederlandse tennisfans hielden donderdag hun hart vast op de Libéma Open. De ene na de andere geplaatste speler vloog er al in de eerste twee rondes uit tijdens het grastoernooi in Den Bosch, maar Daniil Medvedev redde de burelen.

Zizou Bergs

Opelka treft zaterdag in de halve eindstrijd Zizou Bergs. De Belgische nummer 63 van de wereld won in twee tiebreaks van de Est Mark Lajal: 7-6 (2) 7-6 (4). Bergs speelt in Rosmalen zijn eerste grastoernooi van het seizoen en komt voor het eerst in actie sinds hij in de eerste ronde op Roland Garros verloor van de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard.

Belgische toptennisser gestraft voor lang 'toiletbezoek' op Libéma Open: 'Het is bloedheet!' De Belgische toptennisser Zizou Bergs heeft in de kwartfinale van de Libéma Open een straf aan de broek gekregen. Bergs maakte in Rosmalen te lang gebruik van zijn toiletpauze. Zijn tegenstander stond minutenlang te wachten.

Bergs heeft in de kwartfinale nog een straf aan de broek gekregen. Hij maakte te lang gebruik van zijn toiletpauze. Zijn tegenstander stond minutenlang te wachten. De umpire sprak de tennisser toe, die niet eens een echt toiletbezoekje ondernam. "Wees alsjeblieft redelijk. Het is bloedheet. Ik heb me zo snel mogelijk omgekleed, maar sneller gaat gewoon niet", discussieerde hij. De umpire luisterde naar het verhaal van Bergs, maar ondernam toch actie. Regels zijn immers regels.