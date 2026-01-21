De tenniswereld neemt komend weekend afscheid van een groots sporter. Een voormalig nummer één van de wereld en winnares van Wimbledon zwaait af. Het gaat om de 36-jarige Latisha Chan.

Chan is een ster in het dubbelspel. Ze won de US Open in 2017 met Martina Hingis en twee jaar later Wimbledon in het gemengd dubbel. In die laatste categorie schreef ze ook tweemaal Roland Garros op haar naam. De tennisster uit Taiwan kampt sinds 2014 met een syndroom (POTS) waardoor haar hartslag dertig slagen hoger gaat per minuut dan bij een gemiddeld persoon.

Om die reden moest zij een veelbelovende enkelcarrière vaarwel zeggen en richtte zij zich op het dubbel. In 2007 bereikte Chan haar hoogste ranking in het enkelspel: vijftigste. Zij was toen pas zeventien jaar oud. In 2010 kwam ze tot de derde ronde van de US Open, een jaar later flikte ze dat kunstje op Roland Garros.

Indrukwekkende carrière

In het dubbelen ging het haar een stuk beter af qua cijfers. Chan pakte liefst 33 titels en stond in 2017 dus op de eerste plek van de wereld. Naast het winnen van US Open, bereikte zij ook twee keer de finale van de Australian Open (2007 en 2015). Overigens deed Chan ook liefst vier keer mee aan de Olympische Spelen. In Parijs deed ze dat met haar zus Chan Hao-ching.

Inmiddels kwam zij al twee jaar niet meer in actie door aanhoudend blessureleed. Dankzij haar indrukwekkende prestaties in de tenniswereld heeft de Australian Open besloten een afscheidsceremonie voor haar te organiseren. Chan nam in haar carrière ruim zes miljoen dollar aan prijzengeld in ontvangst.

