Het Masters-toernooi in Monte Carlo is inmiddels in volle gang. Carlos Alcaraz hoopt zijn titel op het magische gravel te prolongeren. Maar zijn eeuwige rivaal Jannik Sinner heeft voor verbazing gezorgd bij de Spaanse nummer één van de wereld.

Jannik Sinner is momenteel in bloedvorm. Hij behaalde onlangs de unieke Sunshine Double door de Masters-toernooien in zowel Miami als Indian Wells achter elkaar te winnen. Carlos Alcaraz is daarentegen juist weer heel blij dat het tenniscircus zich heeft verplaatst naar het gravel. Al zorgde zijn Italiaanse rivaal wel voor een verrassing bij Alcaraz.

Sinner verrast Alcaraz

De tennisser uit Murcia had namelijk verwacht dat rivaal Sinner eindelijk eens rust zou nemen na zijn zegetocht in de afgelopen weken. Vooral ook aangezien deelname aan de Masters in Monaco het enige Masters-toernooi is waar deelname niet verplicht is. Zo verbaast Sinner zijn concurrent dus andermaal.

"Eerlijk gezegd was ik verrast dat Jannik na Indian Wells en Miami hier in Monte Carlo komt spelen", liet Alcaraz optekenen aan Sky Sports. Wel zegt het volgens Alcaraz genoeg over de vorm van zijn concurrent in de strijd om de eerste plek op de ATP-ranking. "Maar dit laat natuurlijk ook zien waartoe hij op dit moment in staat is." Sinner wil zijn topvorm maar wat graag doortrekken naar Roland Garros, de enige Grand Slam die nog niet op zijn palmares prijkt.

Nieuwe klassieker

De nieuwe klassieker Sinner tegen Alcaraz heeft dit jaar nog niet plaatsgevonden. Dat verandert hopelijk snel, volgens de Spanjaard. "Hopelijk spelen we hier tegen elkaar. Dit jaar hebben we nog niet één keer tegen elkaar gespeeld. Hopelijk gebeurt dat in het gravelseizoen”, aldus de Spanjaard.

Goede herinneringen