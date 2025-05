Spaanse toptennisster wint kraker op Roland Garros, maar mist steun van bekende vriend

De Spaanse toptennisster Paula Badosa heeft een ware kraker gewonnen in de eerste ronde van Roland Garros. Ze was in een driesetter te sterk voor de Japanse Naomi Osaka. Badosa miste wel haar vriend op de tribunes.

De nummer tien van de wereld verloor de eerste set van Osaka, die in tegenstelling tot Badosa wel meerdere grandslamtitels won. De 27-jarige Spaanse herpakte zichzelf en won de volgende twee sets met ruime voorsprong. Ze overleefde de eerste ronde van Roland Garros door te winnen met 6-7 (1) 6-1 6-4.

De wedstrijd werd vooraf al als kraker opgeschreven. Osaka is immers de voormalig nummer één van de wereld en schreef vier grandslams op haar naam. Dat is even geleden en op het gravel van Parijs is de 27-jarige Japanse zelden goed. Mede door blessureleed is ze de huidige nummer 48 van de wereld.

Stefanos Tsitsipas

Badosa kon niet rekenen op de steun van haar bekende vriend, toptennisser Stefanos Tsitsipas. De lange Griek kwam op maandagmiddag namelijk zelf in actie. Ook hij rondde de eerste ronde met succes af. Hij won met 7-5 6-3 6-4 van de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP-57). Over twee dagen neemt hij het in de tweede ronde op tegen de Italiaan Matteo Gigante.

Zijn vriendin, Badosa, mag zich in de tweede ronde opmaken tegen de winnaar van het duel tussen Elena Ruse en McCartney Kessler. Kessler is tevens de dubbelpartner van de Nederlandse Suzan Lamens in Frankrijk.

Outfit Osaka

Hoewel Osaka de wedstrijd niet wist te winnen, verscheen ze in een bijzondere outfit. De tennisster speelt weleens vaker in modieuze kleding. Dit keer was haar roze outfit geïnspireerd op de Japanse kersenbloesem. Ze droeg volledig roze kleding en viel op met speciale strikjes in haar haar.

Osaka speelde in een bijzondere outfit:

i Naomi Osaka viel op met haar outfit. Getty Images

