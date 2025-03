Kersvers wereldkampioen Jenning de Boo maakte foutje bij ereronde: 'Sponsoren waren er minder blij mee'

Jenning de Boo haalde bij de WK afstanden in Hamar drie medailles op, waaronder goud op de 500 meter. De Groningse topschaatser was maandag te gast bij 'Bar Laat' om over zijn glorieuze toernooi te praten. Daar moest hij bekennen dat hij een foutje had gemaakt.

Nadat hij de kortste afstand naar zijn hand had gezet, kreeg De Boo een veelkleurige muts naar zich toe gegooid. Hij zette de theemuts op, al was hij zich er niet van bewust wat het precies voor object was. Al tientallen jaren wordt het object bij de WK-afstanden naar de winnaars geworpen. Velen van hem dragen het ding ook echt.

"Het is blijkbaar een traditie', legt De Boo uit. "Ik dacht: ik zet het gewoon op mijn hoofd. De sponsoren waren er minder blij mee. Het is een wisselmuts, ik heb hem terug gegeven." Normaal gesproken betalen sponsoren grof geld om zichtbaar te zijn bij de schaatsers. Zo deden alle Nederlandse toppers duidelijk een donkerblauwe hoofdband met sponsoren erop tijdens het vieren. Alleen nam die muts bij sommigen de plek in van de 'verplichte' kleding. Zo ook bij De Boo.

Gerald van Velde

De kampioen stipt twee mensen aan die belangrijk zijn geweest in zijn rappe ontwikkeling van de laatste anderhalf jaar: Reggeborgh-trainer Gerard van Velde en teamgenoot Kjeld Nuis. "Van Velde heeft hartstikke veel voor me betekend", zo prees hij de winnaar van de 1000 meter op de Olympische Spelen van 2002.

"Hij heeft me de schaatser gemaakt die ik nu ben. Ik had wel de kracht toen ik bij hem kwam, maar nog niet het technische aspect. En ik ben nog steeds niet waar ik wil zijn, maar perfectie bestaat niet."

Kjeld Nuis

Over Nuis is De Boo ook niets dan lovend: "Hij is zo'n vijftien jaar ouder. Hij heeft bakken met ervaring. Ik wil niet te veel veren in zijn reet steken, maar hij is een soort mentor. Ik troostte hem na zijn races. Hij appte me om me te bedanken dat ik er voor hem was. Ik schreef terug dat hij het ook voor mij gedaan zou hebben."

Erben Wennemars

Op de 1000 meter moest De Boo genoegen nemen met zilver. Ook haalde hij zilver op de teamsprint. Joep Wennemars won die 1000 meter. Bij Vandaag Inside werd de vader van Joep Wennemars, oud-topschaatser Erben Wennemars, door de mangel gehaald. Johan Derksen noemde Erben "een ADHD-vader" en stelde dat Joep wel gek moest worden van zijn pa.

Ook Valentijn Driessen werd moe van Erben. Hij vond dat de vader van Joep te veel aandacht opeiste na de zege van zijn zoon.

